Можно ли опередить авто по полосе разгона? 

Двигаясь по загородным трассам, многие водители могли видеть ситуацию, когда впереди идущий автомобиль, не имея возможности обогнать грузовик слева, делает это по полосе для разгона, расположенной справа.

Вот только прежде, чем выполнить такой обгон, нужно подумать о том, является ли это безопасным и можно ли поступать таким образом или лучше продолжать движение за грузовым или другим, впереди идущим автомобилем, пока не появится возможность выполнить обгон слева, так как это положено.

Опережение. Прежде чем разобраться в этой ситуации, нужно вспомнить о том, что это не обгон, а опережение. Все дело в том, что водитель не выезжает на встречную полосу, пытаясь объехать машину справа, а значит, совершает не обгон, а именно опережение. Есть две ситуации когда таким образом произвести опережение можно и это не наказуемо, а второй случай, когда нельзя и штраф составляет 500 рублей по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ.

Произвести опережение справа можно только в том случае, если водитель не нарушит требования дорожной разметки и знаков, которые действуют на этом участке дороги. Если же дорожная разметка говорит о том, что с полосы для разгона движение возможно только вправо, то совершать опережение нельзя. В противном случае, можно получить штраф от сотрудников правоохранительных органов или камер дорожного движения.

ПДД. Определенного запрета на подобные действия нет, именно поэтому водителям нужно руководствоваться только дорожной разметкой, которая и является своеобразным руководством к действию в той или иной ситуации.

Аварийность. Выполняя любые маневры на дорогах, нужно обязательно обращать внимание на плотность движения и возможность выполнения тех или иных действий. В противном случае водитель, которому хочется совершить опережение, может стать виновником серьезного дорожно-транспортного происшествия. Важно нести ответственность за все свои действия, понимая, что они могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Подводя итог, можно сказать о том, что опережение справа все же возможно в определенных ситуациях. Но такой маневр крайне опасен из-за того, что опережения справа многие не ожидают, а водители грузовых автомобилей могут попросту не заметить автомобиль, который пытается обогнать.