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Коротко о плюсах и минусах разных автоматических трансмиссий 

Свободная пресса 3 часа назад
Какой тип АКПП предпочесть при выборе машины?
Фото: Felix Vogel/imageBROKER.com/Global Look Press
Сегодня механические коробки передач остались, по сути, только в бюджетном сегменте. У машин дороже полутора-двух миллионов рублей механика если и есть в прайс-листе, то только для того, чтобы сделать ценник более привлекательным.
Если раньше альтернативой механике был классический гидромеханический автомат, то сегодня производители все чаще ставят на свои машины вариаторы и роботизированные коробки. И это не просто так, у каждой коробки есть свои плюсы и минусы. Совсем в дебри уходить не будем, расскажу об основных плюсах и минусах, которые помогут сделать правильный выбор.

Классический автомат

Плюсы. Самый старый тип автоматической трансмиссии. Конструкция гидромеханики доведена до совершенства. Классический автомат не боится пробуксовок, может переваривать огромные крутящие моменты, справляться с большой нагрузкой (например, тащить трейлер или лодку), спокойно относится к бездорожью, умеет адаптироваться под стиль езды водителя, и довольно ресурсен при своевременном и правильном обслуживании.
Минусы. Стоит сказать, что чем больше в классическом автомате передач, тем меньше у него запас прочности и, как правило, ресурс. На данный момент выпускаются автоматические коробки передач с числом ступеней от четырех до десяти. К тому же даже в самых современных автоматах есть потери мощности. А не самые современные автоматы могут подвисать при переключениях, и увеличивать расход топлива по сравнению с механикой примерно на 1 литр на 100 км в городе, а то и больше. Гидромеханические трансмиссии не могут похвастаться компактностью и малым весом, для их обслуживания требуется много трансмиссионной жидкости.

Вариатор

Плюсы. Вариаторы очень любят японские автопроизводители. Это идеальная трансмиссия для города: у неё нет пауз в передаче крутящего момента, нет переключений, движение получается очень плавным. Ресурс вариатора может быть весьма высоким, до 250 000 км и даже больше, но только в том случае, если хорошо его обслуживать. В теории вариатор — это трансмиссия, которая позволяет двигателю все время работать на оптимальных оборотах и экономить топливо.
Минусы. Вариатор не любит пробуксовок и больших нагрузок. Он плохо переваривает высокий крутящий момент, не любит резких разгонов и длительной езды на высокой скорости, требует частой замены масла, а ремонт может оказаться довольно дорогим. Прибавьте монотонный шум при разгоне, и тот факт, что езда с вариатором получается довольно скучной.

Робот с одним сцеплением

Плюсы. Тут не так много плюсов. Эта трансмиссия создавалась как дешевая альтернатива механике — ставятся такие коробки, в основном, на самые бюджетные модели. Отсюда их низкая стоимость при покупке, замене или в случае ремонта, и простота конструкции. По сути, это та же механика, сцеплением и переключением передач в которой управляет автоматика и электроника. Масла в такие коробки нужно заливать немного, а ресурс в теории очень велик, как у механики.
Минусы. На практике ресурс сцепления чаще всего оказывается гораздо меньше, чем у механики. Такие роботы дергаются, откатываются на подъемах, тупят при переключениях, не подходят для бездорожья и динамичной езды.

Робот с двумя сцеплениями

Плюсы. Одна из самых продвинутых автоматических трансмиссий. В коробке два диска сцепления, и пока включен один, второй уже готовится. За счет этого переключения передач происходит молниеносно, за миллисекунды, фактически без рывков и потери мощности. Такие коробки очень эффективны, расход топлива с ними может быть даже ниже, чем на механике, а разгонная динамика лучше, плюс очень компактные размеры и малый вес. Роботизированная коробка может переваривать огромные крутящие моменты.
Минусы. Такая коробка не любит пробуксовки и постоянные пробки (в них она начинает дергаться и путаться в передачах). Коробка технически сложна, из-за этого нередко бывают проблемы с надежностью, а ремонт может оказаться очень дорогим. Коробки с «мокрым» сцеплением, как правило, намного надежнее более бюджетных с «сухими» сцеплениями.
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Бортжурнал
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