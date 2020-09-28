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Chevrolet приостановил продажи Corvette из-за найденного дефекта 

Motor.ru 2 часа назад
Chevrolet приостановил продажи Corvette из-за дефекта тормозов
Фото: © Chevrolet
Концерн General Motors был вынужден приостановить продажи Chevrolet Corvette, а также отозвать для ремонта Cadillac CT4, CT5 и XT4, Buick Encore GX и Chevrolet Trailblaze из-за дефекта тормозной системы. Информация об этом появилась на портале Corvette Action Center.
Причиной стало возможное загрязнении материала, использованного между датчиками электронного усилителя тормозов. Из-за этого может быть нарушена работа электронной системы тормозов — данные будут передаваться некорректно. Также система может выйти из строя, и в этом случае придётся прикладывать значительно большие усилия для нажатия на педаль тормоза.
В случае возникновения неисправности на панели приборов появится соответствующее предупреждение, а максимальная скорость будет автоматически ограничена электроникой.
Для устранения дефекта отозваны около 700 экземпляров Corvette, а также более 2,5 тысячи Cadillac CT4, CT5 и XT4, Buick Encore GX и Chevrolet Trailblaze. Часть из них находятся у дилеров, другая — в процессе транспортировки, однако некоторые уже успели передать клиентам. До устранения неисправности General Motors «заморозил» продажи потенциально опасных машин. Концерт отремонтирует автомобили за свой счёт, после чего они снова будут доступны для покупки.
Ранее у новых Corvette обнаружили другой дефект: у спорткара может произойти непроизвольное открытие переднего багажника во время движения. Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA) заявило как минимум о двух известных случаях, один из которых попал на видео. В момент разгона крышка распахнулась, полностью перекрыв обзор водителю.
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Бортжурнал , Chevrolet , Cadillac , Chevrolet Corvette , Buick
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