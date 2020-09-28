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В России появился обновленный Volkswagen Tiguan 

Авторамблер 7 часов назад
В России появился обновленный Volkswagen Tiguan
Фото: Volkswagen
Кроссовер для отечественного рынка получил новое "лицо", расширенный перечень оснащения и утратил турбодизельный двигатель.
Отныне Tiguan калужской сборки доступен в исполнениях, которые называются Respect, Status, Exclusive и R-Line. Начальный уровень включает в себя трехзонный климат-контроль, мультимедийную систему Composition Color с 6,5-дюймовым монитором, светодиодную оптику, круиз-контроль, обогрев передних сидений и кожаного руля.
Отечественную палитру покинул 2,0-литровый турбодизельный двигатель мощностью 150 л.с. Гамма бензиновых моторов не изменилась. В нее по-прежнему входит "турбочетверка" объемом 1,4 л, развивающая 125 л.с. в случае с МКП и передними ведущими колесами, а также 150 л.с. у версии с шестиступенчатым "роботом" DSG, передним или полным приводом. Турбонаддувный 2,0-литровый двигатель (180 и 220 л.с.), сочетается с семиступенчатой DSG и полным приводом. Цены объявят ближе к старту продаж, который ожидается до конца 2020 года.
Volkswagen
Напомним, что рестайлинговый кроссовер, представленный летом, отличается измененным оформлением передней части кузова с новой оптикой, сенсорным блоком управления климат-контролем и более современной мультимедийной системой. Кроме того, европейская гамма моторов отличается от российской. В частности, в ней присутствует 1,5-литровая "турбочетверка". Также появилась модификация eHybrid с plug-in бензоэлектрической силовой установкой и спортивная версия R.
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Бортжурнал , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
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