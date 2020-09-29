На каких автомобилях ездил Владимир Ильич Ленин 

Еще в Советском Союзе граждане полагали, что Владимир Ильич Ленин не растрачивал народные деньги на собственный автопарк, а эксплуатировал машины, которые отжимали большевики у Николая II . Рассмотрим, действительно ли это было правдой и какие машины использовал Ленин.

Заметим, что Владимир Ильич уже на начальном этапе не поладил с автомобилями. Самое первое его знакомство с транспортным средством произошло во время ДТП. Когда он был в Швейцарии, то передвигался по улицам на велосипеде. Тогда его сбил зажиточный гражданин из Европы, управляющий Rolls-Royce . Конечно, обошлось без серьезных последствий, однако, осадок, вероятно, сохранился.

Прошло некоторое время и статус Владимира Ильича поменялся — он сам стал пользоваться автомобилем. Самое первое транспортное средство, в которое пересел Ленин, Turcat-Mery 1915 года в кузове лимузин. Машину приобретали для дочери Николая II. После нее автомобилем пользовался Александр Керенский . Этот транспорт предоставили Ленину 27 октября. Однако, связь с машиной найти не удалось и ее угнали уже в декабре того же года. После такого инцидента Ильич отстранил от службы водителя и сказал ему, что вернет должность только после того, как тот сыщет украденный автомобиль. Вскоре сыщики обнаружили угонщиков, они были контрабандистами, которые нелегально торговали машинами в Финляндии.

Второй автомобиль, который эксплуатировал Ленин, тоже был представителем Франции — Delaunay-Belleville 45. Однако и он оказался неудачным — в 1918 году на вождя покушались, поэтому кузов был разрушен почти полностью и не подлежал восстановлению. После этого на смену пришел Renault 40CV, но его тоже угнали.

В начале правления советов была распространена реквизиция. При этом, в объяснении всегда указывали, что автомобиль нужен для экспедиций, нужд военных, а в конце всегда приписывали «возврату не подлежит». В 1917 году создали комиссию, которая на полном праве могла реквизировать транспортное средство у любого. Уже к концу февраля 1918 было изъято 37 автомобилей. Водители подвергались тщательной проверке. Изучали их интересы, профспособность, идеи. После того, как водитель успешно проходил собеседование, ему выдавали оружие, чтобы он выполнял роль телохранителя.

После того, как Ленина начал настигать ряд неудач, он принял решение — полностью убрать закрытые автомобили из автопарка. У Михаила Романова изъяли Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Легенда гласит, что именно этот автомобиль увозил Ленина в Кремль, когда он истекал кровью после нападения Фанни Каплан . Вероятно, роскошные транспортные средства пришлись по духу вождю. В гражданскую войну он дал приказ поставить партию Rolls-Royce. Ленин эксплуатировал самый мощный вариант, который оснащался мотором на 73 л.с. и обслуживал его до самой кончины. Для Крупской он заказал роскошный экземпляр, который имел закрытый верх. Младший брат вождя заявлял, что Владимир Ильич всегда предпочитал быструю езду и жаловался на спокойное вождение.

В зимний период Ленин использовал Packard из Америки, который переделывали на Путиловском заводе , там же проводили испытания. Однако, двигатель не вынес большой нагрузки и сломался. Еще одна переделка проводилась на базе Rolls-Royce 1922 года. Инженеры поставили гусеничную тележку вместо заднего моста, а спереди прикрепили лыжни. В гараже Ильича были не только автомобили серийного производства, но и очень редкие экземпляры, которые изготавливались по специальному заказу.

Итог. Владимир Ильич Ленин в свое время передвигался на разных автомобилях, а в автопарке содержал несколько редких машин. Интересно, что еще с юношества у него не совсем складывались отношения с транспортным средством.