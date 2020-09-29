Новый кроссовер Renault показали на рендере

Инженеры автомобильной марки Renault продолжают работать над новым кроссовером с бюджетным ценником. Как ожидается, модель представят под названием Kiger, в Сети уже появились шпионские снимки авто, а дизайнеры поспешили показать на рендерах, как она может в итоге выглядеть.

Еще в июле независимые дизайнеры из ателье SRK Designs показали, как выглядела бы передняя часть ожидаемого кроссовера. Позже они разработали рендеры, где была показана корма транспортного средства. Новинка может получить светодиодные С-образные фонари, рейлинги на крыше и задний бампер из пластика серебристого цвета, который расположат немного выше, чем обычно.

Если верить слухам, то внешностью новый Renault Kiger будет похож на уже представленный поклонникам марки Kwid 2019 года, а также получит некоторые детали от 5-местного универсала Triber.

Построить внедорожник должны на платформе Renault CMF-A +, а под капотом расположат два двигателя, один турбированный. Отдача должна достигнуть 72 или 100 л.с. В паре с моторами будут работать механическая или автоматическая трансмиссия на 6 скоростей.