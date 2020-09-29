Euro NCAP: топ-5 самых безопасных авто

Интересно, что эти краш-тесты Euro NCAP проводил не по старому протоколу, а уже по новому, считающемуся более строгим в сравнении с предыдущим. В результате специалисты смогли определить пятёрку самых безопасных автомобилей по таким критериям, к примеру, как защита взрослых пассажиров, детей и пешеходов, система обеспечения безопасности.