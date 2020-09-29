Euro NCAP: топ-5 самых безопасных авто

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей Euro NCAP обнародовал результаты испытаний, благодаря которым удалось составить топ-5 самых безопасных из представленных на рынке авто.
Интересно, что эти краш-тесты Euro NCAP проводил не по старому протоколу, а уже по новому, считающемуся более строгим в сравнении с предыдущим. В результате специалисты смогли определить пятёрку самых безопасных автомобилей по таким критериям, к примеру, как защита взрослых пассажиров, детей и пешеходов, система обеспечения безопасности.
На четвёртой позиции с 350 из 400 баллов разместилась Tesla Model 3
. У данного авто защита соответственно составила 96, 86, 74 и 94%. Ещё один «немец» - BMW Z4
- набрал 351 балл и таким образом вошёл в тройку лидеров. Вторая позиция досталась Mercedes-Benz
CLA Class, набравшему 352 балла.
Лидером топ-5 и соответственно самым безопасным авто по результатам Euro NCAP стал Mercedes-Benz A-Class с 354 набранными баллами. У этой модели защита взрослых пассажиров составляет 96%, детей - 91, пешеходов - 92, а система обеспечения безопасности - 75%.