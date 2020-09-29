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Бренд Genesis показал новый кроссовер GV70 

Авторамблер 1 час назад
Genesis показал новый кроссовер GV70
Фото: Авторамблер
Модель, занимающая в фирменной гамме строчку ниже GV80, предстала на тизерных изображениях.
В начале 2020 года премиальный корейский бренд Genesis представил паркетник GV80, бросающий вызов таким моделям, как Mercedes-Benz GLE и BMW X5. На очереди — более компактная модель GV70, которую производитель засветил на тизерных фотографиях.
Авторамблер
Стилистически автомобиль следует фирменной дизайн-концепции, обкатанной на GV80, G80, G90 и рестайлинговом G70. Отличительной особенностью, как и в случае с "собратьями" выступает большой пятигранник радиаторной решетки, полоски головной и задней оптики. При этом кроссовер не является уменьшенной в масштабе копией "восьмидесятого" и не даст спутать себя со старшим SUV благодаря переднему бамперу с большими боковыми воздухозаборниками и, самое главное, изогнутым задним стойкам, делающим облик новинки спортивным и динамичным.
Технические подробности пока не сообщаются. Предположительно, в основу GV70 легло шасси с продольным расположением силовой установки от других моделей Genesis. Соответственно, автомобиль унаследует их "турбочетверки" и V6 объемом 3,3 л с двумя турбонагнетателями, а также систему полного привода с отбором тяги на переднюю ось многодисковой муфтой.
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Бортжурнал , BMW , BMW X5 , Mercedes-Benz , Авторамблер
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