ТОП-5 функций для бездорожья, о которых вы не знали 

В стандартный набор для современных внедорожников входят привычные режимы: снег, песок, грязь и т.п. Но это все выглядит довольно скучно, в сравнении с тем, что предлагают некоторые автомобильные компании.

Так, именитый автопроизводитель GMC, в своих внедорожниках линейки Hummer , реализовал необычную функцию: Crabwalk. С ее помощью большой внедорожник может буквально двигаться боком.

Американский стартап Rivian представил пикап R1T с функцией разворота на месте, как трактор или танк.

В 2014 году Land Rover представил новую опцию для своих внедорожников "прозрачный капот". Система позволяла видеть водителю все, что происходит непосредственно перед передней частью машины. А в 2018 году была внедрена система Ground View, которая показывала данную информацию на дисплее.

Car.ru

Немецкие конструкторы из Mercedes-Benz пошли дальше, представив систему Free Driving Assist, которая может автоматически раскачивать внедорожник и совершать прыжки. Все для того, чтобы выбраться из грязи.