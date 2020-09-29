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ТОП-5 функций для бездорожья, о которых вы не знали 

Car.ru 5 часов назад
ТОП-5 функций для бездорожья, о которых вы не знали
Фото: Car.ru
В стандартный набор для современных внедорожников входят привычные режимы: снег, песок, грязь и т.п. Но это все выглядит довольно скучно, в сравнении с тем, что предлагают некоторые автомобильные компании.
Так, именитый автопроизводитель GMC, в своих внедорожниках линейки Hummer, реализовал необычную функцию: Crabwalk. С ее помощью большой внедорожник может буквально двигаться боком.
Американский стартап Rivian представил пикап R1T с функцией разворота на месте, как трактор или танк.
В 2014 году Land Rover представил новую опцию для своих внедорожников "прозрачный капот". Система позволяла видеть водителю все, что происходит непосредственно перед передней частью машины. А в 2018 году была внедрена система Ground View, которая показывала данную информацию на дисплее.
Car.ru
Немецкие конструкторы из Mercedes-Benz пошли дальше, представив систему Free Driving Assist, которая может автоматически раскачивать внедорожник и совершать прыжки. Все для того, чтобы выбраться из грязи.
Компания Ford порадовала любителей бездорожья новым функционалом мультимедиа системы Bronco (Sync 4). Теперь вы сможете прокладывать маршруты по пересеченной местности и составлять карты, которыми в последствии сможете делиться с другими автолюбителями.
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Комментарии
Бортжурнал , Rover , Hummer , Land Rover , Mercedes-Benz , Ford
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