Как долго можно стоять на “аварийке” под знаком “Остановка запрещена”

В виду обилия постов автоматической фотовидеофиксации, останавливаться просто так в неположенном месте, чревато получением штрафа. Ну, а как быть, если машина отказалась ехать прямо под знаком "Остановка запрещена"?

В данной ситуации автоматическая камера сразу же зафиксирует нарушение, и вам придет "письмо счастья". Если остановка была вызвана действительно уважительной причиной, то придется побегать, чтобы доказать свою невиновность, предоставляя справки с ремонта, службы эвакуаторов и т.п.

Но если камер рядом с данным местом нет, то и опасаться в принципе нечего.

Ведь в случае поломки автомобиля, ПДД никак не регламентируют время пребывания в запретной зоне. Просто включите аварийные огни и выставьте знак аварийной остановки.