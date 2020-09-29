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Как долго можно стоять на “аварийке” под знаком “Остановка запрещена”

Car.ru
5 часов назад
В виду обилия постов автоматической фотовидеофиксации, останавливаться просто так в неположенном месте, чревато получением штрафа. Ну, а как быть, если машина отказалась ехать прямо под знаком "Остановка запрещена"?
Как долго можно стоять на “аварийке” под знаком “Остановка запрещена”
Фото: Car.ruCar.ru
В данной ситуации автоматическая камера сразу же зафиксирует нарушение, и вам придет "письмо счастья". Если остановка была вызвана действительно уважительной причиной, то придется побегать, чтобы доказать свою невиновность, предоставляя справки с ремонта, службы эвакуаторов и т.п.
Но если камер рядом с данным местом нет, то и опасаться в принципе нечего.
Ведь в случае поломки автомобиля, ПДД никак не регламентируют время пребывания в запретной зоне. Просто включите аварийные огни и выставьте знак аварийной остановки.
Правда, к вам могут подойти с претензиями слишком "ушлые" гаишники и начнут угрожать штрафом. Спокойно ответьте, что машина сломалась и вы ее ремонтируете или ожидаете эвакуатор.
Бортжурнал,
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