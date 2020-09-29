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Развод на трассе: «У меня закончился бензин» 

Car.ru 41 минуту назад
Развод на трассе: «У меня закончился бензин»
Фото: Car.ru
Бывалые автолюбители с большим стажем никогда не бросят в беде другого автомобилиста, у которого что-то случилось с машиной в дороге. Именно на таких добродушных и отзывчивых людей рассчитан развод, о котором мы поговорим ниже.
Схема данной махинации следующая. На автотрассе стоит автомобиль с заглушенным двигателем. Человек возле машины машет рукой, чтобы кто-нибудь остановился.
Сердобольный автомобилист останавливается и спрашивает: "В чем проблема?". Далее следует длинная история про то, как голосовавшего на дороге водителя "обчистили" возле придорожного кафе, вытащив кошелек с деньгами.
Те, кто нахальнее, сразу просят денег на бензин. Более скромные мошенники подходят издалека, намекая на то, что топлива до точки назначения им явно не хватит.
Не подозревая об обмане, отзывчивые автолюбители делятся последним, лишь бы помочь "пострадавшему".
А к вам обращались когда-то с просьбой "дать на бензин"? Поделитесь своей историей в комментариях.
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