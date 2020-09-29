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Названы самые популярные в сентябре марки и модели подержанных авто 

Car.ru 1 час назад
Названы популярные в сентябре марки подержанных авто
Фото: Car.ru
По результатам проведённого анализа пользовательских запросов, специалисты портала Avtocod.ru, предоставляющего сведения об автомобилях, назвали больше всего пользующиеся популярностью в сентябре марки и модели подержанных авто.
Как показал анализ проверок авто на специализированном сервисе, наибольшее число — 267,02 тыс. запросов в текущем месяце припадает на долю отечественного автомобильного гиганта «АвтоВАЗ». Далее следует представитель японского автопрома, компания Toyota. Авто этой марки проверяли 160,25 тыс. раз. Замыкает тройку лидеров немецкий бренд Mercedes-Benz с показателем 82,87 тыс. запросов. В пятёрку самых популярных вошли также южнокорейские производители Hyundai (76,38 тыс.) и Kia (74,74 тыс. проверок).
Если говорить конкретно о наиболее востребованных в сентябре этого года моделях, то тут на первом месте по числу проверок оказался Solaris от Hyundai (29,53 тыс.). Вторую строчку занимает Ford Focus (29,03 тыс.), третью — Kia Rio (28,8 тыс.), четвёртую — Toyota Camry (28,16 тыс.), пятую — LADA Priora (27,7 тысяч проверок). Далее по популярности разместились такие модели: ВАЗ-2107, Renault Logan, ВАЗ-2114, Lada Granta и ВАЗ-2110. У них количество проверок пользователей сервиса Avtocod.ru примерно одинаково, варьируется от 21 до 24 тысяч.
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Бортжурнал , Hyundai , Lada Granta , Kia , Ford Focus , Lada , Toyota , Lada Priora , Renault Logan , Renault , Kia Rio , Toyota Camry , Mercedes-Benz , Автоваз
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