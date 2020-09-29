Штрафы для владельцев квадроциклов предложили повысить

Совсем недавно правительственная комиссии решила рассмотреть новую инициативу, согласно которой, использование самоходной техники без пройденного техосмотра будет наказываться штрафами.

Станислав Александров, глава Ассоциации юристов, отмечает, что данные поправки прежде всего направлены на повышение штрафов за нарушение определённых правил эксплуатации подобной техники.

Минимальный размер штрафа для обычных граждан будет составлять 500 рублей. Должностные лица, в свою очередь, должны будут заплатить в несколько раз больше. Отсутствие пройденного техосмотра будет являться лишь одним из множества возможных нарушений, поясняет Александров.

Согласно статистике, более 45 тыс. автолюбителей можно привлечь за нарушение данной статьи КоАП.

Впервые данный штраф был введен аж в 2007 году и с того времени он ни разу не был изменен. Использование самоходной техники без устройства блокировки на больших скоростях также является нарушением и карается штрафом.

Отмечается, что данная инициатива в первую очередь направлена на повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан.