Почему дизельный двигатель экономичнее бензинового 

Владельцы автомобилей обычно выбирают дизельные двигатели, так как они дольше служат и более экономичны по расходу топлива. Эксперты рассказали, чем дизельные агрегаты лучше бензиновых.

На самом деле, объяснить превосходство дизельного агрегата над бензиновым просто, благодаря конструкции и процессам термодинамики. Первый обладает лучшим термодинамическим циклом, максимально похожим по своих характеристикам на идеальный цикл французского физика и инженера Сэди Карно.

Следовательно, в дизельном агрегате выше КПД. Загорается топливо в цилиндрах не от искры, а благодаря сжатию. Чем выше степень сжатия, тем больше будет у агрегата КПД, если следовать закономерностям. Кроме того, дизельные моторы не оснащаются дроссельной заслонкой, а значит, потерь воздуха при впуске практически не будет. Если ее частично закрыть, в системе подачи воздуха возникает дополнительное сопротивление, чего нельзя наблюдать в дизельных агрегатах.

Последнее преимущество дизельного агрегата над бензиновым — топливо, которое используется в моторе.