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Что пассажиры чаще всего забывают в такси 

Car.ru 2 часа назад
Что пассажиры чаще всего забывают в такси
Фото: Car.ru
Благодаря пресс-службе такси Ситимобил, в сети появилась статистика о том, что же чаще всего люди забывают в такси. Компания заявляет, что получает в неделю от 1200 до 1500 сообщений о том, что кто-то просит вернуть забытую в автомобиле вещь.
Данные об этом собирались в течение долгого времени и были проанализированы. Самой компании стало интересно, что же люди чаще всего забывают в такси.
Зонт — вещь, которую пассажиры оставляют чаще всего. Целых 36% обращений с просьбой возврата поступает в техподдержку. На втором месте кошельки — 34%.
Далее следуют электронные сигареты — 33% обращений. За ними идут различные элементы внешнего вида (будь то шляпа, куртка, кофта, шарф или даже обувь) — 25%. Нередко люди оставляют в такси и самокаты — 20% от всех утерянных вещей.
Конечно же, очень часто забываются всеми любимые гаджеты и зарядные устройства для них. Футляры, книги, рюкзаки и чемоданы люди также регулярно забывают.
Сотрудники техподдержки данной компании заявляют, что порой им самим больно слышать истории от пассажиров. Кто-то забывает банковские карты с большой суммой денег на ней, а кто-то оставляет просто пакет с продуктами и спустя время просит вернуть его.
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