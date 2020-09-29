Что пассажиры чаще всего забывают в такси 

Благодаря пресс-службе такси Ситимобил, в сети появилась статистика о том, что же чаще всего люди забывают в такси. Компания заявляет, что получает в неделю от 1200 до 1500 сообщений о том, что кто-то просит вернуть забытую в автомобиле вещь.

Данные об этом собирались в течение долгого времени и были проанализированы. Самой компании стало интересно, что же люди чаще всего забывают в такси.

Зонт — вещь, которую пассажиры оставляют чаще всего. Целых 36% обращений с просьбой возврата поступает в техподдержку. На втором месте кошельки — 34%.

Далее следуют электронные сигареты — 33% обращений. За ними идут различные элементы внешнего вида (будь то шляпа, куртка, кофта, шарф или даже обувь) — 25%. Нередко люди оставляют в такси и самокаты — 20% от всех утерянных вещей.

Конечно же, очень часто забываются всеми любимые гаджеты и зарядные устройства для них. Футляры, книги, рюкзаки и чемоданы люди также регулярно забывают.

Сотрудники техподдержки данной компании заявляют, что порой им самим больно слышать истории от пассажиров. Кто-то забывает банковские карты с большой суммой денег на ней, а кто-то оставляет просто пакет с продуктами и спустя время просит вернуть его.