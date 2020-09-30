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Основная причина, по которой электрокар так и не победил обычный автомобиль 

Car.ru 4 часа назад
Почему электрокар так и не победил обычный автомобиль
Фото: Car.ru
Несмотря на то обстоятельство, что в последнее время только ленивый не говорил о том, что будущее за электромобилями, не во всем они пока могут составить конкуренцию машинам с обычным ДВС.
Особое внимание следует уделить такому параметру как вес, над снижением которого активно работали механики, пуская в ход самые разные ухищрения. В то время как вес обычного автомобиля составляет 1,5 тонны, данный показатель электрокара, аналогичного по основным параметрам, составляет уже более двух тонн.
Единственный плюс, который можно извлечь из подобного увеличения массы электромобиля заключается в том, что во время ДТП находиться в автомобиле, обладающем большей массой — безопасней. Для того, чтобы разогнать электрокар, требуется большая мощность, а для того, чтобы нести тяжелый аккумулятор, требуется усиление кузова и доработка подвески, а также увеличенные колеса.
Как отмечает эксперт Мэтт Прайот, современные электрокары действительно могут показывать потрясающую скорость, но при этом их вес оставляет желать лучшего.
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