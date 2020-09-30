Новый кабриолет BMW 4-й серии: известны цены в России 

Компания BMW представила новый кабриолет 4 серии, а также рассказала о комплектациях и ценах для российского рынка. Новинка, получившая продвинутый тканевый складной верх, появится в стране с двумя бензиновыми моторами и будет стоить от 3 770 000 до 5 900 000 рублей.

Для России заявлены две модификации. Базовая BMW 420i Cabrio укомплектована четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 184 лошадиных силы, который работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» Steptronic. С такой установкой кабриолет набирает первую «сотню» за 8,2 секунды, а максимальная скорость составляет 236 километров в час.

В качестве альтернативы предложат M440i xDrive Cabrio с шестицилиндровым 374-сильным мотором, той же автоматической коробкой передач и полным приводом. Такому кабриолету требуется на разгон с места до 100 километров в час всего 5,1 секунды, а ограничитель максимальной скорости срабатывает на 250 километрах в час.

У дилеров модель появится весной 2021 года.

Кабриолет в точности повторяет купе 4 серии по габаритам и дизайну, разница заключается лишь в конструкции крыши (поэтому кабриолет выше на символический миллиметр).

Зато отличий от предшественника больше: жесткий верх, состоящий из трёх секций, заменили на мягкую складную крышу. Она на 40 процентов легче, и, как утверждают в компании, превосходит аналоги у других моделей по акустическому и климатическому комфорту. Кроме того, благодаря продвинутой конструкции удалось увеличить объём полезного пространства в багажнике на 15 литров, до 385 литров, при поднятом верхе, и на 80 литров (300 литров) при сложенном.

В зависимости от комплектации кабриолет получит 18— либо 19-дюймовые диски, светодиодные либо лазерные фары. В базовой комплектации BMW 420i Cabrio оснащается шестью подушками безопасности, парктрониками и трехзонным климат-контролем. В топовом исполнении предусмотрены адаптивные рулевое управление и подвеска, активный круиз-контроль, передние кресла с функцией вентиляции и «воздушным воротником» для обогрева шеи, а также 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов.

Следом за обычным кабриолетом 4 серии должна появится версия M4 Cabrio.