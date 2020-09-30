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Понты дороже денег: 4х4 подержанный премиум 

Свободная пресса 3 часа назад
Понты дороже денег: 4х4 подержанный премиум
Фото: Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Есть люди, для которых беспонтовая машина — это трагедия. Лучше вообще «без колёс», чем на Дастере или Крете. Вы все видели этих людей. Часто у них нет денег на ремонт, поэтому они ездят без катафота или с помятым бампером. Очень часто у них нет денег на новую резину, и они могут всё лето отъездить на старой зимней шипованной, доставшейся от предыдущего владельца, потому что новые покрышки стоят очень дорого.
В общем, я никого не виню, каждому своё. Дорогой люкс тоже нужно кому-то продавать. К тому же, если у вас нет денег на новый — дорогой и крутой — премиум, но его очень хочется, есть варианты по цене бюджетных кроссоверов. И они могут оказаться очень даже ничего хотя бы по той причине, что производители обычно не экономят на своих топовых моделях. А значит, пластик будет мягче, в салоне тише, музыка качественнее, кожа натуральней, а мощности больше.

Cadillac Escalade

Это прям гангста-тачка. У любого уважающего себя черного рэпера такая есть или была. А если ещё на огромных хромированных дисках с низкопрофильной резиной, то вообще бомба.
Если серьезно, то машина в России явно недооценена. Хром, рубленный дизайн, много опций, комфорт, гигантский багажник, американские атмосферники, которые во многом более долговечные, чем немецкие турбо. Семь мест, электроприводы, комфорт.
Как вам этот огромный черный «джип» по цене Дастера? 12-летний Escalade можно купить по цене около 800 000 рублей. Под капотом будет 6,2-литровый атмосферник на 409 л.с. Владельцы новых Вест обзавидуются, хотя потратили на машину столько же.

Porsche Cayenne

Что может быть круче Кайенна? Пусть и подержанного, пусть и первого поколения, зато после рестайлинга. Цены начинаются от 600 тысяч рублей на 500-сильные машины. Есть версии попроще с 340 л.с. под капотом. Есть даже с дизелем, 240 л.с. и вменяемым налогом.
Не могу сказать, что вложений не будет. Будут. И большие. Но это же Порше, а не Лада. Понты дороже денег. Надо будет иметь в загашнике соточку на фары, если украдут. Ну ещё соточку на ремонт по мелочи.
За 900 000 рублей — за эти деньги не купишь даже новую Крету в базе — будет роскошный автомобиль, возможно даже, что на момент покупки у него не будет проблем. Разгон до сотни в зависимости от модификации от 8,3 до 4,8 секунд. Если речь о провинции, возможно, там даже не знают, как выглядит второе поколение, так что эта 10-12-летняя машина может быть самой крутой в городе.

BMW X5

За те же 700 тысяч — миллион можно приобрести BMW X5 второго поколения, которому будет 10-12 лет. Конечно, кушать, скорее всего, придется Роллтон, а жить в однушке, потому что все деньги будут уходить на машину. Зато будет возможность немножко сэкономить на транспортном налоге, потому что у X5 есть «бюджетные» версии с 235-сильным дизелем. Правда, налоговыгодные версии стоят, как правило, дороже более мощных.
Смело можно рассчитывать на кожаный салон, мультимедийную систему, отличную управляемость, премиальные опции, о которых владельцы бюджетных кроссоверов могут только мечтать.
Самое интересное, что десятилетний BMW может выглядеть даже лучше, чем трехлетний бюджетник. Краска до сих пор может блестеть, в салоне не будет сверчков, везде кожа и электроприводы, руль греет ладони. На дороге гарантировано уважение, да и собственная самооценка возрастает за рулем черного Бумера.

Mercedes-Benz G-klasse (Gelandewagen)

Это совсем легендарный автомобиль. Его прелесть в том, что от поколения к поколению машина несильно менялась внешне, так что даже 15-летние машины смотрятся достойно и круто. Несмотря на то, что по форме недалеко ушли от УАЗика.
Сложно представить более харизматичную и серьезную машину. Её недостатки давно стали её особенностями. И если кто-то хочет себе именно «Гелик», вряд ли этого человека удастся убедить в том, что есть более интересные машины в плане практичности и комфорта. И более бюджетные в плане понтов и размеров.
Дешево купить легенду не получится. Это, пожалуй, единственный премиум, который теряет в стоимости очень медленно. За миллион можно смотреть только на машины, которым уже по 20 лет. Это будет машина второго поколения до многочисленных рестайлингов (хотя можно найти и после первого рестайлинга). Правда, у многих из них передок переделан под экстерьер рестайлинговых машин, так что сходу определить год выпуска получится не всегда, а это значит, что и неновая машина будет выглядеть круто, современно и наводить страх на дворовых пацанов.
В плюс старой машины могут идти куда более надежные и ресурсные моторы и не слишком большая мощность, так что налоги будут божескими.
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Комментарии
Бортжурнал , Cadillac Escalade , BMW , BMW X5 , Cadillac , Lada , Porsche Cayenne , Porsche , Mercedes-Benz
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