Шесть иллюзий водителя за рулем 

Через глаза водитель получает до 90% информации, находясь за рулем. Тем опаснее те оптические иллюзии, которые могут прямо повлиять на принятие решений. О наиболее распространенных из них, человек за рулем должен быть предупрежден заранее.

Распространенные иллюзии скорости. Многие обманные восприятия дорожной ситуации связаны со скоростью. Одну из них называют «тоннельной иллюзией» . При движении в тоннеле, чаще всего с искусственным освещением, водитель теряет чувство скорости. Происходит это за счет неизменных условий движения. Обман усиливается, если навстречу движется автомобиль с включенными фарами. В результате водитель невольно увеличивает скорость, что не позволит в определенных условиях ему справиться с управлением автомобилем.

Иллюзия «привыкания к скорости» является следствием предыдущего эффекта. После длительной поездки на высокой скорости, например, по скоростному шоссе, любое снижение скорости кажется достаточным для выполнения маневра. В результате при съезде с дороги водитель может не вписаться в поворот, где следовало бы поддерживать скорость не более 60 км/ч. Легко понять, что после 130 км/ч, скорость 90 км/ч — это ощутимое снижение.

Другие распространенные иллюзии. Для водителей, часто меняющих автомобиль, не сложно перестроиться на другие габариты транспортного средства. Но если долго управлять одной и той же машиной, то возникает «иллюзия дистанции» , когда правильное расстояние до впереди идущего транспорта выбрать сложно. К примеру, пересев на Для водителей, часто меняющих автомобиль, не сложно перестроиться на другие габариты транспортного средства. Но если долго управлять одной и той же машиной, то возникает, когда правильное расстояние до впереди идущего транспорта выбрать сложно. К примеру, пересев на УАЗ Patriot , после машины Гольф-класса, не сразу понимаешь, что больший по массе и габаритам автомобиль и тормозной путь будет иметь больше.

Еще одна иллюзия используется в практике обеспечения безопасности дорожного движения. Известно, что с увеличением скорости поле зрения водителя сужается. Поэтому, если перед пешеходным переходом намеренно заузить полосу, то водитель будет это воспринимать со своей стороны, как быстрое движение и невольно сократит скорость. На загородном шоссе, при движении с высокой скоростью, возникает иллюзия недостаточной ширины проезжей части . В такие моменты некоторые водители при встречном разъезде с грузовиком несколько снижают скорость, опасаясь выезда на обочину. При движении по криволинейному участку дороги, нередко ошибочно воспринимается крутизна поворота. Особенно часто «иллюзия поворота» появляется, если разные по радиусу участки дороги следуют один за другим.

На известных для себя криволинейных участках, водитель, как правило, знает уже предельную скорость. Но если поворот не знаком, то предусмотрительно стоит ехать более медленно.

В качестве заключения. Еще одной общей иллюзией является неверная оценка времени . В попытке нагнать несколько минут, водитель пойдет не только на превышение скорости, но и на рискованные маневры. Вероятность совершения ошибки значительно возрастает.

Независимо от ситуации, опытный водитель остается устойчивым к внешним воздействиям. А менее опытному человеку за рулем следует больше анализировать свои действия, чтобы избежать ошибочного восприятия ситуаций на дороге.