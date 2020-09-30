В России отзывают более 1,6 тыс. автомобилей Volvo 

Шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 1627 автомобилей на территории России из-за проблем с креплением ремня безопасности у наружной стороны переднего сиденья, сообщает Росстандарт.

«Отзыву подлежат 1 627 автомобилей Volvo S60/V60/V60CC/S80/XC60/V70/XC70, изготовленных в период с 2007 по 2018 годы», — говорится в сообщении.

Причиной отзыва стала проблема, связанная с креплением ремня безопасности, установленного с наружной стороны переднего сиденья. Отмечается, что при определенных условиях со временем может пострадать прочность троса крепления ремня безопасности переднего сиденья.

«Этот трос, находящийся внутри резиновой оболочки на внешней стороне передних сидений, в некоторых редких ситуациях, связанных с определенным поведением пользователей, может многократно изгибаться рядом с подушкой сиденья, что приводит к износу и усталости троса В случае столкновения, это может привести к снижению эффективности функционирования ремня безопасности переднего сиденья», — объяснили в Росстандарте.

На всех отозванных автомобилях в дилерских центрах заменят крепление ремня безопасности на новую деталь. Все работы для автовладельцев будут бесплатны.