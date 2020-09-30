Когда каршеринг выгоднее личного автомобиля?

Аналитики «Яндекса» подсчитали, сколько денег ежемесячно тратят россияне на личные автомобили и при каких условиях ездить на каршеринге и такси выгоднее. Например, владеть недорогой машиной дешевле, чем пользоваться городскими сервисами, но с более дорогими моделями ситуация не так однозначна.
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В исследовании приводятся следующие расходы на личный автомобиль: амортизация (снижение стоимости автомобиля), траты на топливо, страховку (включая каско), техобслуживание, мойку, сезонную смену шин и транспортный налог. При этом ни штрафы, ни расходы на ремонт и парковку, ни проценты по кредиту аналитики включать в расходы не стали.
Самая внушительная часть расходов — это амортизация, на которую в среднем приходится больше половины общей суммы затрат. На втором месте — каско (около 22 процентов), а замыкает тройку топливо (13 процентов). На техобслуживание, ОСАГО, мойку, налог и шины приходится менее пяти процентов.
Амортизация напрямую зависит от стоимости автомобиля. Например, для Mercedes-Benz
G-Class AMG она составляет 272 тысячи в месяц при общих затратах в 357 тысяч. Однако чем дороже модель, тем меньше её владелец тратит на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо. Для сравнения, топливо для премиальных машин в среднем стоит 5,8 тысячи рублей, то есть около четырёх процентов от общих ежемесячных затрат. Бюджетные автомобили приходится заправлять на 5,4 тысячи рублей -- больше трети от суммы расходов.
Яндекс / Структура расходов на дешёвые и дорогие автомобили
«Яндекс» сравнивает затраты на личный автомобиль, такси и каршеринг. По данным компании, в Москве выгоднее владеть машиной стоимостью до миллиона рублей, чем заказывать такси или пользоваться каршерингом. Если личный автомобиль стоит от 2 до 3 миллионов рублей, то каршеринг становится невыгодным, зато передвигаться на такси эконом-класса будет все ещё дешевле. Но вызывая такси класса «Комфорт» и выше уже не сэкономишь.
Расходы на каршеринг в столице сравнимы с расходами на владение моделями стоимостью от 1,5-2 миллионов рублей, например, Toyota Corolla
(31 тысяча рублей в месяц), Volkswagen Tiguan
и Skoda Karoq
(средняя стоимость затрат в месяц -- около 35 тысяч рублей). При этом ездить на перечисленных моделях дешевле, чем вызывать такси «Эконом». Затраты на поездки «Комфортом» сопоставимы с тратами на автомобили стоимостью 3–4 миллиона рублей (Lexus RX
, Audi
Q5, BMW
5-Series и другие). В других городах России ситуация схожая.
Привлекательность каршеринга и такси напрямую зависит от продолжительности поездок — чем они длиннее, тем выгоднее использовать эти сервисы вместо личного автомобиля.
За первые три года владения цена автомобиля падает больше, чем на треть, а за пять лет — примерно вдвое. Самое сильное снижение происходит в первый год, в среднем на 18 %. Дорогие машины теряют в цене быстрее, чем модели массового сегмента. В топ-5 самых разорительных автомобилей для владельцев входят, помимо AMG G-Class, Mercedes-Benz Maybach
S-Class, Range Rover
, BMW X7 и Porsche
Cayenne. Дешевле всего иметь в гараже Lada Granta
, Datsun on-DO
, Lada
4x4, Lada Niva, Renault Logan
или Lada Vesta.
В общем списке выделяются три модели, для расходы на которые отличаются от прочих: это ВАЗ 2121, 2131 и Chevrolet Niva
. По данным «Яндекса», их владельцы теряют на топливе больше, чем на амортизации.