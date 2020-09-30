На каком расстоянии «видят» дорожные камеры

Многие владельцы транспортных средств не понаслышке знают о выписанных штрафах за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Вероятно, большую часть из них интересует вопрос, на каком расстоянии передвижные или стационарные устройства могут «видеть» превышение скорости либо же другое нарушение ПДД.

В этом случае всё зависит от возможностей самой камеры фото— и видеофиксации, поскольку выпускаются они разными производителями и «зрение» не у всех одинаковое. Если взять систему «Автодория», то она может отслеживать не только превышение скоростного режима, но и нарушение правила стоянки или остановки, движение на красный свет светофора, езду не по своей полосе и многие другие. К тому же данная камера способна заметить объект, двигающийся на скорости до 300 км/ч, на расстоянии примерно в 100 метров. И это ещё не всё. «Автодория» вычисляет среднюю скорость транспортного средства на участке от 250 метров до 10 км, хотя, конечно, не совсем идеально.

«Стрелка-СТ» способна зафиксировать нарушение на расстоянии до 0,5 км, а её дальность действия равны одному километру. Эта дорожная камера тоже определяет скорость движения транспорта, «вычисляет» массу нарушений, к примеру, заезд на стоп-линию и прочие. Тем не менее некоторые данные гласят, что камера не замечает авто, двигающихся со скоростью больше 180 км/ч.

Система АПК «АвтоУгаран-ВСМ2» различает более полутора десятков нарушений, а вот на каком расстоянии «видит» превышение скорости, осталось неизвестным. «Кордон» может «ловить» машины до 300 км/ч и одновременно отслеживать темп движения на всех полосах дороги. Ещё одна многофункциональная система «Одиссей» замечает транспорт на скорости до 255 км/ч, но тоже неизвестно, на каком расстоянии начинает «видеть» превышение.

Вывод в общем-то напрашивается только один: чтобы не получать «письма счастья», не стоит пытаться вычислить расстояние, на котором камера заметит нарушение скоростного режима, а лучше соблюдать правила, сохранять здравомыслие и думать о безопасности всех участников дорожного движения.