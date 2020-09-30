Какая коробка переключения передач лучше и почему

Эксперты решили назвать плюсы и минусы различных КПП. Среди плюсов «механики» стоит отметить простую конструкцию, недорогой ремонт, большой ресурс, простоту пуска двигателя в случае севшей батареи, минимум проблем во время буксировки авто, возможность выезда автомобиля из грязи, используя раскачку.

Среди минусов МКПП 3 педали под ногами. С места авто с «механикой» тяжело трогается в гору. Данные машины на светофорах часто откатываются назад. Во время пробок рука постоянно находится на рукоятке переключения передач.

Робот имеет больше ресурс, чем у МКПП. К плюсам ещё стоит отнести надежность, а также простоту ремонта. Среди минусов нужно отметить откапывание назад. Автолюбители недовольны замедленной реакцией, рывками при срабатывании, аварийным отключением во время подъемов вследствие перегрева.

Вариаторы считаются идеальными. Авто не откатывается назад. Автомобилистами в данном случае отмечается надежность конструкции, плавное начало движения.