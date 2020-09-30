Мотор не тянет: полный список причин и что делать 

Бывают ситуации, когда водитель жмет на газ и ничего не происходит. На самом деле, причин для этого может быть много и разные, даже коврик в салоне, мешающий нажать на акселератор. Эксперты назвали полный список причин, почему может не работать силовой агрегат.

Нюансы эксплуатации. Одной из наиболее распространенных причин, по которым двигатель начинает работать менее динамично, является перегруз транспортного средства. В такой ситуации стоит учитывать и то, что значительно увеличивается износ важных узлов и деталей, портятся системы и машина быстро выходит из строя.

Чтобы избегать перегруза, нужно определить допустимую грузоподъемность. Обычно это разница между полной массой авто и снаряженной. Первый показатель можно найти на кузове, а второй — в инструкции по эксплуатации модели. Вес человека обычно принимается из расчета в 74 килограмма, в багажнике — до 100 килограмм. Таким образом, обычно грузоподъемность авто не превышает 500 килограмм, а в современных моделях — еще меньше.

Погода и природа. Погодные условия тоже могут повлиять на работу силового агрегата. Когда на улице дождь, ухудшаются аэродинамические характеристики, а вот сопротивление качению увеличивается. Проливной дождь способствует тому, что повышается плотность самой среды. Многие современные авто не могут в таких условиях разогнаться быстрее 65 км/ч.

При скорости ветра в 20 м/с на преодоление сопротивления воздуху двигателю приходится тратить до 2/3 своей мощности. Боковой ветер также ухудшает динамику, особенно это характерно для минивэнов и внедорожников, где площадь поперечного сечения больше.

Тяга падает и в горах. На высоте из-за меньшей плотности воздуха цилиндры хуже наполняются воздухом, а с каждой дополнительной тысячей метров двигатель теряет силу. Однако, это не касается современных турбированных агрегатов, которые приспособлены к горным условиям.

Ходовая часть. При проблемах с производительностью, не лишним будет проверить и ходовую часть авто. Когда сцепление выходит из строя, потенциал силового агрегата не будет доходить до колес полностью, лучше обратиться в сервис и решить проблему.

Даже пониженное давление в шинах станет препятствием для того, чтобы автомобиль набрал нужную скорость. Обычно ломаются чаще автоматические трансмиссии.

Двигатель. При первых признаках поломки мотора стоит сразу обратить внимание на силовой двигатель и топливо. При осмотре обычно проверяют свечи зажигания, подсос воздуха, привод акселератора и выхлопную систему. Нередко причинами сниженной мощности становятся именно важные детали двигателя.

Также среди самых распространенных причин малой мощности мотора числятся перегрев и износ ремня ГРМ, а также деталей двигателя.

Итог. Эксперты рассказали, какие поломки и неисправности чаще всего проявляются при малой мощности авто, или когда машина и вовсе отказывается заводиться. Специалисты советуют внимательно осматривать транспортное средство, особенно перед дальней поездкой.