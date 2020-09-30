«Бюджетник» с «автоматом». Что купить за 1 млн рублей

Специалисты решили представить список бюджетных версий с АКПП, которые стоят до 1 млн руб. В первую очередь эксперты вспомнили о Lada Vesta версии Sedan.
Максимальная комплектация стоит 974 тыс. руб. Авто получило бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco JF015E, а также 1,6литровую бензиновую установку Renault H4Mk на 113 лошадиных сил.
Версию Renault Logan можно приобрести за 904 тыс. руб. Транспортное средство комплектуется бензиновым 1,6-литровым агрегатом на 102 лошадиные силы и четырёхступенчатой АКПП.
Модификация Hyundai Solaris, получившая комплектацию Comfort, стоит 966 тыс. руб. Транспортное средство имеет 1,6-литровый атмосферник на 123 лошадиные силы, с которым функционирует 6-ступенчатая гидромеханическая АКПП.
За Skoda Rapid версии Active придётся выложить 933 тыс. руб. Модель комплектуется 1,6-литровым мотором на 110 «лошадей». Вместе с ним функционирует шестидиапазонный эффективный «автомат».