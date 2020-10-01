КАМАЗ случайно засветил салон «Оки» будущего 

В конце сентября в Сети появились фотографии электрического ситикара КАМАЗ с логотипом КАМА 1 — по габаритам автомобиль напоминает «Оку», но с футуристичным дизайном. Теперь же автопроизводитель выпустил видео, посвящённое этой разработке, а на одном из кадров случайно засветилось изображение интерьера, который ранее не показывали.

В КАМАЗе заявили, что разработка легкового электрокара ведётся совместно с Санкт-Петербургским политехом (СПбПУ), и это лишь одно из направлений деятельности предприятия. В приоритете у производителя по-прежнему остаётся грузовой и пассажирский электротранспорт, так что рассчитывать на появление идейного преемника «Оки» в будущем не приходится.

Макет перспективного электрокара КАМАЗ

В новом ролике представитель компании рассказывает о процессе создания дизайна ситикара, в том числе об изготовлении полноразмерного макета из глины. Распечатку с вариантом оформления интерьера можно заметить на заднем плане: он выполнен в минималистичном стиле, по середине установлен цветной (и, можно предположить, что сенсорный) экран мультимедийной системы.