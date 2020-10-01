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КАМАЗ случайно засветил салон «Оки» будущего 

Motor.ru и ещё 2 4 часа назад
КАМАЗ случайно засветил салон «Оки» будущего
Фото: Кадр из видео © КАМАЗ
В конце сентября в Сети появились фотографии электрического ситикара КАМАЗ с логотипом КАМА 1 — по габаритам автомобиль напоминает «Оку», но с футуристичным дизайном. Теперь же автопроизводитель выпустил видео, посвящённое этой разработке, а на одном из кадров случайно засветилось изображение интерьера, который ранее не показывали.
В КАМАЗе заявили, что разработка легкового электрокара ведётся совместно с Санкт-Петербургским политехом (СПбПУ), и это лишь одно из направлений деятельности предприятия. В приоритете у производителя по-прежнему остаётся грузовой и пассажирский электротранспорт, так что рассчитывать на появление идейного преемника «Оки» в будущем не приходится.
Макет перспективного электрокара КАМАЗ
В новом ролике представитель компании рассказывает о процессе создания дизайна ситикара, в том числе об изготовлении полноразмерного макета из глины. Распечатку с вариантом оформления интерьера можно заметить на заднем плане: он выполнен в минималистичном стиле, по середине установлен цветной (и, можно предположить, что сенсорный) экран мультимедийной системы.
Патентные изображения электрокара появились в базе Роспатента ещё в августе этого года. На них изображен трёхдверный автомобиль, достигающий в длину около трёх метров, с необычной узкой передней оптикой и пластиковыми накладками на арках и порогах.
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Бортжурнал , Роспатент
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