Ford в США отзывает 700 000 автомобилей 

Автопроизводитель Ford запускает отзывную кампанию в США, под действие которой попали 700 000 автомобилей разных моделей. Известно, что причиной отзыва стала плохая работа камер заднего вида.

Стало известно, что на территории США автопроизводитель Ford открыл отзывную кампанию. Под ее действие попало сразу несколько моделей. Среди них грузовые автомобили F-Series, которые выпускались в этом году.

Кроме того, в список попали такие модели, как Explorer, Mustang, Transit, Expedition, Escape, Ranger, Edge. Все они сходили с конвейера и продавались в этом году. Заметим, что сегодня грузовые автомобили F-Series пользуются самым большим спросом на рынке США.

Известно, что в ходе тестирований специалисты установили, что камеры заднего вида имеют сбои в работе. Были выявлены случаи, когда система передавала размытое изображение или полностью отключалась. Уже известна причина данного сбоя — все дело в плохом электрическом соединении.