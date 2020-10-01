Nissan Qashqai обновился и подорожал в России 

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Компания Nissan выводит на российский рынок Qashqai 2020 модельного года, который получил дополнительные опции комфорта и новый вариант комбинированной отделки кресел с алькантарой кофейного цвета. Цены на слегка обновлённый кроссовер начинаются от 1 395 000 рублей, таким образом, он подорожал на 18 тысяч рублей относительно модели 2019 года.

Одно из основных улучшений — новый интерфейс головного устройства Nissan Connect, который позволяет подключить смартфон к системе через Android Auto или Apple CarPlay. Кроме того, система может выводить на экран приложения «Яндекс. Навигатор» с экрана смартфона через программу «Яндекс. Авто». Управление осуществляется с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.

Моторная линейка не изменилась: Qashqai комплектуется бензиновым турбомотором объёмом 1,2 литра мощностью 115 лошадиных сил и 144-сильным «атмосферником» 2.0. Двигатели работают в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с обновлённой бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT.

В список стандартного оборудования включены система помощи при экстренном торможении и система активного контроля траектории движения. Кроме того, Qashqai 2020-го модельного года оснащён системой автоматической остановки, системой обнаружения препятствий при движении задним ходом и адаптивными фарами головного света.