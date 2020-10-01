Как женщины-водители обманывают инспекторов ГИБДД 

Многие сотрудники ГИБДД уже не соглашаются просто отпускать женщин за рулем авто, когда они мило хлопают глазками или кокетливо улыбаются. Однако аферистки придумали новые способы обмана, чтобы не оплачивать штрафы, о которых стоит рассказать подробнее.

Устала терпеть. В Москве одна из автомобилисток рассказала, как ей удалось избежать штрафа в 1,5 тысячи рублей. Долго стояв в пробке, владелица иномарки не выдержала, так как заскучала, и поехала по обочине. Через несколько метров ее ожидаемо остановили сотрудники ГИБДД, а когда милая улыбка не помогла избежать составления протокола, женщина пошла более хитрым путем.

Она призналась сотрудникам дорожной службы, что якобы целый час терпела, а теперь просто вынуждена отправиться по зову своего мочевого пузыря. Какой может быть штраф, если леди попала в такую неловкую ситуацию?

Женская причина. Еще одна автоледи рассказывает, как однажды ее отпустили сотрудники ГИБДД, так как у нее были критические дни. При этом девушка превысила скорость на 40 км/ч. Она объяснила ситуацию тем, что в дороге у нее началась менструация, а предметов гигиены под рукой не оказалось. Чтобы спасти положение, автоледи направилась на ближайшую заправку, чтобы там решить возникшую проблему.

Примечательно, что сначала девушка пыталась объяснить сотруднику ГИБДД, что ей просто надо побыстрее попасть на заправку, а когда она поняла, что мужчина ее откровенно не понимает, сказала: «У меня начались месячные, мне срочно нужно попасть в туалет».

Хотел ребенок. Еще одна, как оказалось, уважительная причина, по которой автоледи удается избегать штрафов на дороге, нужда ребенка. Мало кто останется равнодушным, видя, как дитя извивается в кресле с криками, что хочет в туалет. Так, героиню этой истории остановили после разворота через две сплошные, что карается штрафом в размере 1000-1500 рублей.

Как только автомобиль остановил работник ГИБДД, женщина стала оправдываться, что просто растерялась, когда дочь закатила истерику, ведь сильно хочет в туалет. Мужчина не выдержал, добавил, что у него дома тоже двое таких, отдал женщине документы и даже показал, где находится ближайшая заправка.

Итог. Не только мужчины за рулем ищут способы снизить или и вовсе не платить дорожные штрафы, женщины придумывают целые истории и веские причины в свое оправдание, даже когда нарушения оказываются достаточно серьезными, к примеру, пересечение двух сплошных линий. Сотрудники дорожной службы верят автоледи, и отпускают их, взамен получив обещание больше не нарушать.