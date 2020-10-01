У российского Skoda Karoq появилась доступная версия

Skoda Karoq обзавёлся доступной версией в России, дилеры уже открыли приём заказов на новинку. Кроссовер, оснащённый 1,6-литровым мотором в паре с механической коробкой передач можно купить за 1 359 000 рублей. Таким образом, начальная стоимость модели снизилась на 94 тысячи рублей.

До появления в линейке двигателя 1.6 MPI, Karoq комплектовался только 1,4-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил в паре с автоматом либо DSG, а цены начинались от 1 453 000 рублей. Теперь же кроссовер можно заказать с базовым четырехцилиндровым агрегатом 1.6, который выдаёт 100 лошадиных сил и 155 Нм крутящего момента и работает в тандеме с шестиступенчатой «механикой». С такой установкой Karoq разгоняется с места до «сотни» за 11,2 секунды, а максимальная скорость составляет 183 километра в час.

В список стандартного оборудования включены кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, система помощи при подъёме в гору, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и наружных зеркал, а также четыре подушки безопасности. В более продвинутом исполнении Karoq дополнительно оснащён двухзонным климат-контролем, кнопкой бесключевого запуска двигателя и задними датчиками парковки.

За доплату можно заказать цифровую панель приборов и камеру заднего вида с омывателем.

В 2021 году в России появится ещё одна модификация Skoda Karoq с тем же 1,6-литровым мотором MPI, но в сочетании с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Её стоимость станет известна ближе к запуску.