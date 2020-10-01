Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У российского Skoda Karoq появилась доступная версия: известны цены 

Motor.ru и ещё 5 3 часа назад
У российского Skoda Karoq появилась доступная версия
Фото: © Skoda
Skoda Karoq обзавёлся доступной версией в России, дилеры уже открыли приём заказов на новинку. Кроссовер, оснащённый 1,6-литровым мотором в паре с механической коробкой передач можно купить за 1 359 000 рублей. Таким образом, начальная стоимость модели снизилась на 94 тысячи рублей.
До появления в линейке двигателя 1.6 MPI, Karoq комплектовался только 1,4-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил в паре с автоматом либо DSG, а цены начинались от 1 453 000 рублей. Теперь же кроссовер можно заказать с базовым четырехцилиндровым агрегатом 1.6, который выдаёт 100 лошадиных сил и 155 Нм крутящего момента и работает в тандеме с шестиступенчатой «механикой». С такой установкой Karoq разгоняется с места до «сотни» за 11,2 секунды, а максимальная скорость составляет 183 километра в час.
В список стандартного оборудования включены кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, система помощи при подъёме в гору, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и наружных зеркал, а также четыре подушки безопасности. В более продвинутом исполнении Karoq дополнительно оснащён двухзонным климат-контролем, кнопкой бесключевого запуска двигателя и задними датчиками парковки.
За доплату можно заказать цифровую панель приборов и камеру заднего вида с омывателем.
В 2021 году в России появится ещё одна модификация Skoda Karoq с тем же 1,6-литровым мотором MPI, но в сочетании с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Её стоимость станет известна ближе к запуску.
Видео дня. Камеры начали фиксировать нарушения на парковках
Motor.ru: последние новости
КАМАЗ случайно засветил салон «Оки» будущего КАМАЗ случайно засветил салон «Оки» будущего Nissan Qashqai обновился и подорожал в России Nissan Qashqai обновился и подорожал в России В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля В России вычислили, когда каршеринг выгоднее своего автомобиля
Комментарии
Бортжурнал , Skoda , Skoda Karoq
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какая коробка переключения передач лучше и почему
Какая коробка переключения передач лучше и почему
Logan и Sandero нового поколения полностью рассекречены
Logan и Sandero нового поколения полностью рассекречены
Понты дороже денег: 4х4 подержанный премиум
Понты дороже денег: 4х4 подержанный премиум
На каком расстоянии «видят» дорожные камеры
На каком расстоянии «видят» дорожные камеры
Видео
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение