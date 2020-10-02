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Недостатки дистанционного запуска двигателя 

Car.ru 5 часов назад
Недостатки дистанционного запуска двигателя
Фото: Car.ru
Дистанционный запуск двигателя — опция, на наличие которой обращают внимание водители при покупке автомобиля. Функция успела обрести высокую популярность. В зимний период она особенно актуальна — хочется выйти из дома и сразу сесть в прогретый автомобиль. Однако, даже у такого дополнения имеются некоторые недостатки.
Специалисты выяснили, какие факторы должны насторожить водителей, когда они собираются приобретать автомобиль с такой опцией. Ни для кого не секрет, что одна и та же функция в разных автомобилях может работать по-разному. В одной машине она будет показывать свою эффективность, а в другой повышает уровень опасности. То же касается и удаленного запуска двигателя. Все ее достоинства можно проверить в зимний период, когда на улице стоит мороз и не хочется мерзнуть перед поездкой. Но обстоятельства вынуждают — всем нам нужно ехать на работу, отвозить детей в школу и отправляться за покупками, какая бы погода ни стояла за окном. Чтобы сгладить эти неприятные ощущения, когда выходишь из теплого дома, производители придумали особую функцию, которая позволяет запускать мотор машины и прогревать салон удаленно.
Автозапуск. Для этого нужно взять брелок, нажать некоторые кнопки и автомобиль сам заведется. В итоге, выходишь из дома, не успеваешь замерзнуть и уже попадаешь в теплый прогретый салон. Очевидный плюс, за котором притаились некоторые минусы.
Основной недостаток — такая машина более подвержена угону. Для этого преступник может воспользоваться устройством, которое повысит сигнал брелока. После этого мошенники действуют в паре — один максимально близко подходит к владельцу, а другой возле машины. Оборудование перехватит сигнал брелока, после чего можно с легкостью открыть двери авто при следующем дистанционном запуске. Такое приспособление может работать на большой дистанции. Очень часто воры применяют грабберы — они считывают данные, которые брелок посылает в блок управления в машине. Так грабитель может без проблем изготовить ключ двойник и уведет автомобиль в одну из ночей.
Еще один минус дистанционного управления заключается в периодических сбоях. Иногда система может сама по себе начать работать. Как правило, среди причин выделяются помехи связи или плохая проводка. Автомобиль может сам отпирать двери и запускать мотор. Хорошо, если машина оснащена АКПП — тогда она просто заведется и будет стоять на месте. А вот с МКПП дела обстоят хуже, особенно, если водитель забывает ставить ручник. Во время запуска мотора автомобиль немного дернется вперед и может покатиться. Еще одна проблема, которая может поджидать владельца, если система сработает сама, может загореться плохая проводка. Конечно, если владелец будет рядом, пожар можно предотвратить, если выключить зажигание. Если же автомобиль уже завелся, проводку замкнуло и рядом нет ни единой души, можно ждать беды.
Третий недостаток транспортных средств с подобными сигнализациями — возрастает нагрузка на аккумулятор. Если АКБ не совсем свежая, то сигнализация может быстро разрядить ее. Очень часто такое случается, когда владелец приезжает в аэропорт и оставляет машину на парковке до окончания своего отпуска. Хорошо, если рядом не окажется пронырливых воров, которые очень любят снимать колеса в такие моменты.
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