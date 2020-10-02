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Электрокары Polestar начали ломаться сразу после покупки 

Motor.ru 5 часов назад
Электрокары Polestar начали ломаться сразу после покупки
Фото: © Polestar
Европейцы, купившие новый электрокар Polestar 2, столкнулись с неожиданной проблемой: машины начали ломаться сразу после покупки. Около трех десятков покупателей из Швеции, Норвегии, Франции и Нидерландов пожаловались, что после нескольких сотен километров пробега (а иногда и на второй день эксплуатации) система уведомляет о сбое, после чего перестаёт реагировать на команды. Дело заканчивается доставкой машины на эвакуаторе в ближайший сервисный центр.
По информации портала CarUp, у Polestar 2 происходит сбой в системе привода, однако причины этого компании только предстоит выяснить. По одной из версий, проблема также может быть связана с бортовым тяговым аккумулятором — такое предположение сделали сотрудники сервисного центра, которые осмотрели один из вышедших из строя электромобилей.
Издание проводит несколько историй поломки: у шведа, купившего Polestar 2, машина вышла из строя уже на второй день, в то время как другой европеец смог проехать около 200 километров, прежде чем начались проблемы.
В Polestar уже прокомментировали многочисленные жалобы покупателей. Автопроизводитель заявил, что он в процессе поиска причины проблемы, и, как только она будет установлена, владельцев оповестят о дальнейших действиях. Не исключено, что компании придётся объявить отзыв Polestar 2 в Европе.
Электрический фастбек Polestar 2 дебютировал в начале 2019 года. В Европе модель попадает в то же ценовую категорию, что и Tesla Model 3, — цены на шведский электрокар начинаются от 39,9 тысячи евро (3,6 миллиона рублей по нынешнему курсу), а приветственная версия Launch Edition оценивается в 59,9 тысячи евро (5,5 миллиона рублей).
В основе Polestar 2 лежит платформа CMA, а в движение его приводит двухмоторная установка мощностью 408 лошадиных сил (300 киловатт) и 660 Нм момента. Первую «сотню» электрокар делает менее чем за пять секунд, а заряда батареи ёмкостью 78 киловатт-часов хватает на 500 километров по циклу WLTP.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Tesla , Tesla Model 3
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