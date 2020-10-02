В машине нашли электрошокер: какое наказание ждет водителя?

На современных российских дорогах очень много автомобилей. Нередко возникают конфликтные ситуации, в которых, кроме словесной перепалки, оппоненты могут перейти непосредственно к рукоприкладству или даже стрельбе.

Поэтому автолюбители стали чаще возить с собой различные средства защиты, среди которых и электрошокер. Но законно ли это? Давайте разбираться.

В перечне средств, которые не считаются оружием, кроме газового баллончика и пневматического пистолета, числится и электрошокер. Однако ситуация с последним не так однозначна, как кажется на первый взгляд.

Если электрошокер произведен не у нас в стране и не соответствует требованиям ГОСТ Р 50940−96, наличие такого прибора в автомобиле считается незаконным. Кроме этого, рядовым гражданам запрещено использование обсуждаемого устройства мощностью более 3 Вт.

Чтобы не иметь проблем с законом, прибор должен соответствовать всем вышеуказанным требованиям. Также не лишним будет иметь сертификат к прибору и технический паспорт.

В противном случае нарушителя оштрафуют на 500-2000 рублей. Прибор однозначно конфискуют.