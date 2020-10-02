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Какое наказание ждет водителя, если инспектор обнаружит в машине электрошокер? 

Car.ru 4 часа назад
В машине нашли электрошокер: какое наказание ждет водителя?
Фото: Car.ru
На современных российских дорогах очень много автомобилей. Нередко возникают конфликтные ситуации, в которых, кроме словесной перепалки, оппоненты могут перейти непосредственно к рукоприкладству или даже стрельбе.
Поэтому автолюбители стали чаще возить с собой различные средства защиты, среди которых и электрошокер. Но законно ли это? Давайте разбираться.
В перечне средств, которые не считаются оружием, кроме газового баллончика и пневматического пистолета, числится и электрошокер. Однако ситуация с последним не так однозначна, как кажется на первый взгляд.
Если электрошокер произведен не у нас в стране и не соответствует требованиям ГОСТ Р 50940−96, наличие такого прибора в автомобиле считается незаконным. Кроме этого, рядовым гражданам запрещено использование обсуждаемого устройства мощностью более 3 Вт.
Чтобы не иметь проблем с законом, прибор должен соответствовать всем вышеуказанным требованиям. Также не лишним будет иметь сертификат к прибору и технический паспорт.
В противном случае нарушителя оштрафуют на 500-2000 рублей. Прибор однозначно конфискуют.
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Бортжурнал
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