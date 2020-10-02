Названа дата российской премьеры нового Kia Sorento 

Корейская компания KIA назовёт дату премьеры своего
нового кроссовера Kia Sorento. Российская презентация будет
транслироваться на площадке YouTube 5 октября текущего года.
Автолюбители в режиме онлайн смогут первыми узнать все подробности
о долгожданной новинке, а также получить удовольствие от интересного светового шоу и интерактивных элементов
программы.
Новое поколение Sorento шире и длиннее на целых 10 мм своего
предшественника. Виду этих усовершенствований кроссовер стал
быстрее и значительно больше. В салоне можно заметить водительское
место, имеющее усовершенствованную эргономику, мультимедийную
систему и многие другие интересные изменения. С появлением системы
Terrain Mode, имеющей три режима, можно будет автоматически
регулировать крутящий момент, распределяя его между колесами и настраивать систему стабилизации. Система также позволяет
адаптировать работу переключения передач, обеспечив тем самым
максимальное сцепление с разными типами поверхностей.
На российском рынке первые автомобили поступят в дилерские центры
осенью этого года. Изготавливать четвертое поколение кроссоверов
будут на калининградском заводе «Автотор».