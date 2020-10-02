Названа дата российской премьеры нового Kia Sorento 

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Корейская компания KIA назовёт дату премьеры своего

нового кроссовера Kia Sorento . Российская презентация будет

транслироваться на площадке YouTube 5 октября текущего года.

Автолюбители в режиме онлайн смогут первыми узнать все подробности

о долгожданной новинке, а также получить удовольствие от интересного светового шоу и интерактивных элементов

программы.

Новое поколение Sorento шире и длиннее на целых 10 мм своего

предшественника. Виду этих усовершенствований кроссовер стал

быстрее и значительно больше. В салоне можно заметить водительское

место, имеющее усовершенствованную эргономику, мультимедийную

систему и многие другие интересные изменения. С появлением системы

Terrain Mode, имеющей три режима, можно будет автоматически

регулировать крутящий момент, распределяя его между колесами и настраивать систему стабилизации. Система также позволяет

адаптировать работу переключения передач, обеспечив тем самым

максимальное сцепление с разными типами поверхностей.

На российском рынке первые автомобили поступят в дилерские центры

осенью этого года. Изготавливать четвертое поколение кроссоверов

будут на калининградском заводе «Автотор».