ТОП-3 европейских внедорожников начала «нулевых» 

На российском рынке в начале «нулевых» годов присутствовало немало внедорожников от разных европейских производителей. Вспомним самые популярные авто того периода, вошедшие в ТОП-3 наиболее востребованных у отечественных автолюбителей.

В первую очередь, наверное, стоит отметить, что в «нулевых» годах представленные на рынке внедорожники ещё не были «опаркеченными», то есть, имели рамную конструкцию и отличные возможности в плане езды по бездорожью. Если говорить конкретно о самых популярных в то время моделях, то тут ТОП-3 возглавит вторая генерация Land Rover Discovery с рамой, выполненной из стали и широкой моторной гаммой, куда в числе других агрегатов входил мощный V8.