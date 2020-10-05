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ТОП-3 европейских внедорожников начала «нулевых» 

Car.ru и ещё 2 4 часа назад
Топ-3 европейских внедорожников начала «нулевых»
Фото: Car.ru
На российском рынке в начале «нулевых» годов присутствовало немало внедорожников от разных европейских производителей. Вспомним самые популярные авто того периода, вошедшие в ТОП-3 наиболее востребованных у отечественных автолюбителей.
В первую очередь, наверное, стоит отметить, что в «нулевых» годах представленные на рынке внедорожники ещё не были «опаркеченными», то есть, имели рамную конструкцию и отличные возможности в плане езды по бездорожью. Если говорить конкретно о самых популярных в то время моделях, то тут ТОП-3 возглавит вторая генерация Land Rover Discovery с рамой, выполненной из стали и широкой моторной гаммой, куда в числе других агрегатов входил мощный V8.
На второй строке рейтинга эксперты разместили представителя немецкого автопрома Mercedes-Benz G-Class, или «гелик», как его называют в народе. Этот внедорожник может похвастаться выдающимися возможностями и 300-сильным 5-литровым силовым агрегатом. И замыкает ТОП-3 авто SUV-сегмента «нулевых» полноприводный Opel Frontera, оснащаемый под капотом двигателем объёмом 3,2 литра, генерирующим мощность 200 л.с.
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Комментарии 2
Бортжурнал , Land Rover Discovery , Opel Frontera , Rover , Opel , Land Rover , Mercedes-Benz
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