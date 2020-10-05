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Интерьер нового Infiniti QX60 раскрыли до премьеры 

Motor.ru 12 часов назад
Интерьер нового Infiniti QX60 раскрыли до премьеры
Фото: Motor.ru
В Сети раскрыли интерьер нового кроссовера Infiniti QX60. «Шестидесятка» второго поколения отличится полностью переосмысленным салоном с тремя цифровыми дисплеями, но некоторые дизайнерские элементы перейдут к роскошному вседорожнику Infiniti от актуального Nissan Rogue.
Как можно судить по снимку очевидца, Infiniti QX60 позаимствует у Nissan Rogue идею с «парящим» центральным тоннелем с нефиксируемым джойстиком трансмиссии, кнопкой стояночного тормоза и парой подстаканников. Также у кроссоверов могут быть очень похожи органы управления: например, у предсерийного прототипа QX60 установлен руль от Rogue.
В остальном дизайнеры Infiniti пошли другим путём: можно отметить необычные дверные карты с треугольным подлокотником, сенсорный блок климат-контроля с парой функциональных шайб, а также широкоформатный тачскрин информационно-развлекательного комплекса, которым можно управлять шайбой и «горячими» клавишами на центральном тоннеле. Также утверждается, что у QX60 появится цифровая приборная панель.
Концепт Infiniti QX60 Monograph
Другие подробности о новом Infiniti QX60 скудные: предполагается, что большой кроссовер сохранит трёхрядный салон, а основными агрегатами будут 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» с переменной степенью сжатия и вариатор. О внешности будущей «шестидесятки» можно судить по концепту QX60 Monograph, хотя конвейерная версия лишится выдвижных дверных ручек и обзаведётся более традиционным задним бампером.
Премьера нового Infiniti QX60 состоится в 2021 году, а в продаже модель появится не раньше второго полугодия 2021-го. Ключевыми рынками для QX60 останутся США и Ближний Восток.
Источник: cars_secrets через instagram.com
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Комментарии
Бортжурнал , Кроссовер , Nissan Rogue , Nissan , Infiniti QX60
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