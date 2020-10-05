Четыре достойных альтернативы Крете 

Крета есть уже в каждом дворе. Иногда по две-три, приелся как-то этот кроссовер. И ладно бы, если б после недавнего обновления Крета стала выглядеть как-то по-другому, так нет же, изменения настолько косметические, что разницу заметит только большой фанат автомобилей. Для обывателя снаружи не поменялось почти ничего.

А раз так, то предлагаю обратить свой взор на четыре других кроссовера, которые ничуть не хуже Креты, но по каким-то причинам продаются хуже, а значит, ещё не приелись.

Kia Seltos

Это новичок рынка. Выглядит классно, хорошо оснащен, пока что машин на дорогах мало, внешность не приелась. Однако из-за всех стилистических прибамбасов машина довольно быстро выйдет из моды. Плюс, так как это Киа, вполне возможно, что скоро Селтосов станет столько же, сколько Крет, если не больше.

В плюсах у корейца очень хорошая оснащенность в топовых комплектациях, но эти самые топовые комплектации будут дороже 1,5 млн рублей. Впрочем, даже базовые версии не такие уж «голые» в плане опций. Салон и просторней, чем у Креты, багажник чуть больше.

Цена от 1 130 000 ₽. Моторы: 1,6 (121-123 л.с.) с механикой или 6-ст. автоматом с передним или полным приводом, 2,0-литровый мотор (149 л.с.) только в паре с вариатором. Привод может быть полным или передним. Вершина гаммы — 1,6 турбо (177 л.с.), 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и только полный привод.

Каптюр обновился буквально пару месяцев назад, на дорогах новых машин раз-два и обчелся. Правда, отличить рестайлинг от дорестайлинга внешне смогут только профессионалы. Плюс в том, что и дорестайлинговые Каптюры за 4 года не так уж приелись, так что и со старой внешностью жить можно, и в том, что внутри и по технической части обновлений гораздо больше.

Рено наконец догнал (или почти догнал) конкурентов по оснащенности (наконец появился обогрев руля или даже мониторинг слепых зон, силовые USB для задних пассажиров, подогрев сидений сзади и так далее), сильно улучшилась эргономика. В общем, Каптюр больше не напоминает припудренный Дастер, теперь это скорее Аркана в более традиционном кузове. Колесная база у Каптюра больше, чем у Креты на 8 см, а багажник на 20 литров меньше.

Цены от 1 020 000 рублей. Двигатели: 1,6 (114 л.с.) с механикой или вариатором, привод только передний и 1,3 турбо (150 л.с.) исключительно с вариатором, но привод может быть передний или полный.

Chery Tiggo 4

Не смейтесь по поводу того, что это китаец. Китай уже давно не тот, сегодня он легко конкурирует с корейцами — европейцами по качеству сборки, отделочных материалов и технологиям. Ему не хватает только имиджа надежных машин, который — я не сомневаюсь — придет, но позже, когда появятся машины, которым по 7 лет и больше.

Встретить «четверку» на дороге получится далеко не у каждого россиянина. По китайским меркам машина продается хорошо, но по меркам Креты — это капля в море. В плюсах у Tiggo 4 очень качественный салон, хорошая эргономика и управляемость, плюс большое количество опций (включая полный зимний пакет) за небольшие деньги.

Цена стартуют с 980 000 рублей. И за эти деньги машина будет в отнюдь не барабанной комплектации. Топ предлагают за 1 260 000 рублей и, если посмотрите оснащение, немного удивитесь, потому что в Крете за те же деньги будет лишь малая часть предложенного. Моторы: 1,6 (122 л.с.) в паре с механикой или вариатором, или 1,5 турбо (147 л.с.) в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод у всех машин только передний.

Changan CS35 Plus

Ещё один китаец, и преимущества у него те же самые — высокое качество отделки интерьера и много опций за мало денег. Плюс симпатичный дизайн, напоминающий некоторым VW Tiguan. По размерам CS35 Plus почти точь-в-точь, как Крета.

Не могу сказать, что машина поражает воображение оснащенность, но все необходимое есть, и просят за неё вменяемых денег. При этом выглядит она дороже, выделиться из толпы серебристых Крет получится однозначно. Правда, машина совсем не впечатляет динамикой: в районе 14 секунд до сотни.