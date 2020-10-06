Как стать «невидимым» для ГИБДД?

Некоторые наши читатели утверждают, что автоинспекторы бывают слишком придирчивы к ним и очень часто останавливают их машины. Как избежать такой "популярности" у сотрудников ГИБДД? Давайте разбираться.

Для того, чтобы стать незаметным в общем потоке, ваш автомобиль должен иметь обычный вид и относиться к моделям бюджетного класса. Не будет привлекать внимание автомобиль с чистыми номерными знаками и оптикой. Но не удивляйтесь, когда вас останавливают часто, если ваш автомобиль имеет тонированные стекла или вы постоянно забываете включать дневные ходовые огни (ДХО).

Ведите за рулем себя всегда спокойно и не впадайте в панику при виде гаишника. Чтобы лишний раз не встречаться со стражами дорог, можно пристраиваться в "хвосте" потока автомобилей.