Как стать «невидимым» для ГИБДД?

Некоторые наши читатели утверждают, что автоинспекторы бывают слишком придирчивы к ним и очень часто останавливают их машины. Как избежать такой "популярности" у сотрудников ГИБДД? Давайте разбираться.
Для того, чтобы стать незаметным в общем потоке, ваш автомобиль должен иметь обычный вид и относиться к моделям бюджетного класса. Не будет привлекать внимание автомобиль с чистыми номерными знаками и оптикой. Но не удивляйтесь, когда вас останавливают часто, если ваш автомобиль имеет тонированные стекла или вы постоянно забываете включать дневные ходовые огни (ДХО).
Ведите за рулем себя всегда спокойно и не впадайте в панику при виде гаишника. Чтобы лишний раз не встречаться со стражами дорог, можно пристраиваться в "хвосте" потока автомобилей.
Но если у вас Land Cruiser 200 или Range Rover, то периодических встреч с сотрудниками ГИБДД вам избежать не удастся, т.к. это наиболее часто угоняемые модели. И инспекторы могут остановить вас для проверки документов на авто.