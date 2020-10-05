Isuzu готовит новый внедорожник MU-X 

Голландское издание Autoweek опубликовало патентные изображения рамного среднеразмерного SUV следующего поколения.

Осенью 2019 года японская компания Isuzu представила пикап D-Max следующей генерации на новой платформе Dynamic Drive с более легкой и жесткой рамой. Теперь трак, к слову, взятый за основу компанией Mazda для создания новой BT-50, готовится разделить шасси со свежим внедорожником MU-X, который в настоящее время представляет собой Chevrolet Trailblazer с измененной «пластикой лица».

Autoweek

Autoweek

По предварительным данным, внедорожник унаследует начинку пикапа — в частности, получит 1,9-литровый турбодизельный двигатель (150 л.с. и 350 Нм) и турбодизель объемом 3,0 л (190 л.с. и 450 Нм), а также шестиступенчатую механическую коробку передач и «автомат». Перемены в части системы полного привода вряд ли будут. Напомним, что у D-Max бездифференциальное подключение передней оси.

Сроки дебюта нового MU-X пока не сообщаются, но, очевидно, увидим мы его уже в 2021 году. Нынешний внедорожник продается на региональных рынках, например, в Австралии, странах Юго-Восточной Азии и на территории Южной Америки. Появление его преемника в России не исключено.