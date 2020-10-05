Насколько подорожала Niva Chevrolet с начала продаж

Модель Niva, под брендом Chevrolet , начали выпускать еще в 2002 году. Сначала цену установили в евро, а вот рублевые ценники появились только через год. Эксперты посчитали, как менялись цены на российский автомобиль за прошедшие 13 лет.

Еще в 2003 году Niva Chevrolet можно было купить по цене почти 290 тысяч рублей в стандартной сборке, а вот за топовую просили уже 329 тысяч. К началу следующего года ценник немного снизился - до 285 и 324 тысяч рублей в зависимости от оснащения.

В начале 2007 года российский автомобиль предлагали поклонникам марки по цене в 340 300 рублей, тогда как цена на топовую сборку поднялась практически до 400 тысяч рублей. Спустя три года цена на базовую комплектацию достигала 424 тысячи рублей, а за топовую сборку - 500 тысяч рублей.