Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов

Немецкое издание AutoBild выбрало 10 новых моделей нешипо­ванных шин размер­ности 225/55 R17 и протестировало их на кроссоверах на разных покрытиях -- льду, снегу, влажном и сухом асфальте. По результатам испытаний был составлен рейтинг лучших и худших покрышек для этого сегмента автомобилей.

Фото: © AutoBild © AutoBild

Для эксперимента выбрали дорогую и бюджетную резину разных брендов, разница в цене между которой достигает 63 процентов. Каждый комплект удостоился одной из четырёх оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетвори­тельно» и «не рекомендовано к покупке».

Лучшими оказались модели Goodyear UltraGrip Performance +, Bridgestone Blizzak LM005, Michelin Alpin 6 и Vredestein Wintrac Pro, а хуже всего себя проявили покрышки китайского бренда Syron, который в том числе представлен и в России.

Шины, заработавшие высшую оценку, хвалили за короткий тормозной путь на асфальтовом покрытие, а также за хорошее сцепление на скользкой дороге, -- таким поведением отличились покрышки Goodyear и Bridgestone. Michelin в свою очередь оказались наиболее стойкие к износу, а также достойно проявили себя на разгоне и торможении на снегу. Vredestein отметили за точность в поворотах и на высоких скоростях, а Toyo -- за устойчивость к аква­планиро­ванию. Похвалы удостоилась и бюджетная марка Maxxis -- специалисты отметили её прогресс.