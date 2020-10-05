Как очистить мотор и бензобак с помощью магнита

В двигателе автомобиля происходят процессы, связанные с трением. Это в свою очередь приводит к тому, что в моторном масле концентрируется мелкая стружка, которая пагубно влияет на работу двигателя и его долговечность.

Находчивые автолюбители придумали, как защитить двигатель от преждевременного износа, устроив ловушки для металлической стружки. Для этого неодимовые магниты устанавливаются в сливной пробке и непосредственно на корпусе масляного фильтра.

Если на масляном фильтре магниты держатся естественным образом, то в сливную пробку такой магнитный стержень нужно вклеивать, предварительно просверлив отверстие. Если со слесарным делом у вас не все так гладко, то можно приобрести уже готовую пробку с магнитом.

Из практики известно, что вышеописанная доработка положительным образом сказывается на работе силового агрегата и существенно улучшает фильтрацию масла. Такие магниты устанавливают также на топливную систему — на топливный бак, возле топливозаборника и непосредственно на топливный фильтр. Металлическая стружка может появляться от выработки топливного насоса, вместе с топливом на АЗС.