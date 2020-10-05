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Как очистить двигатель и топливный бак с помощью магнита 

Car.ru 9 часов назад
Как очистить мотор и бензобак с помощью магнита
Фото: Car.ru
В двигателе автомобиля происходят процессы, связанные с трением. Это в свою очередь приводит к тому, что в моторном масле концентрируется мелкая стружка, которая пагубно влияет на работу двигателя и его долговечность.
Находчивые автолюбители придумали, как защитить двигатель от преждевременного износа, устроив ловушки для металлической стружки. Для этого неодимовые магниты устанавливаются в сливной пробке и непосредственно на корпусе масляного фильтра.
Если на масляном фильтре магниты держатся естественным образом, то в сливную пробку такой магнитный стержень нужно вклеивать, предварительно просверлив отверстие. Если со слесарным делом у вас не все так гладко, то можно приобрести уже готовую пробку с магнитом.
Из практики известно, что вышеописанная доработка положительным образом сказывается на работе силового агрегата и существенно улучшает фильтрацию масла. Такие магниты устанавливают также на топливную систему — на топливный бак, возле топливозаборника и непосредственно на топливный фильтр. Металлическая стружка может появляться от выработки топливного насоса, вместе с топливом на АЗС.
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