Составлены прогнозы по развитию авторынка России

Продажи на автомобильном рынке в России могут упасть во втором полугодии почти в 2 раза, а по итогам полного года - на 40%.

Аналитики сообщают, что авторынок России в этом году может упасть на 40%. Заметим, что продажи легковых автомобилей в первом полугодии упали неоднозначно - в разных регионах были разные показатели. Однако, в среднем падение составило 20-25%. Во втором полугодии рынок может снизиться на 50%. Есть вероятность, что цифра будет еще больше, но это зависит от политики дилерских центров.