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Составлены прогнозы по развитию авторынка России

Car.ru
5 часов назад
Продажи на автомобильном рынке в России могут упасть во втором полугодии почти в 2 раза, а по итогам полного года - на 40%.
Составлены прогнозы по развитию авторынка России
Фото: Car.ruCar.ru
Аналитики сообщают, что авторынок России в этом году может упасть на 40%. Заметим, что продажи легковых автомобилей в первом полугодии упали неоднозначно - в разных регионах были разные показатели. Однако, в среднем падение составило 20-25%. Во втором полугодии рынок может снизиться на 50%. Есть вероятность, что цифра будет еще больше, но это зависит от политики дилерских центров.
За первые 8 месяцев уровень продаж легкового и коммерческого транспорта на территории России понизился на 16.9%. В количественном выражении это составило 880 198 автомобилей. В прогнозе АЕБ указано, что к концу года уровень рынка в России упадет на 23.9% - до 1 339 000 автомобилей. И это еще самый лучший результат, которого можно добиться, если продолжать стимуляцию спроса. Кроме того, на показатель повлияет развитие сегодняшней обстановки в мире.
Бортжурнал,
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