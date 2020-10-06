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Новый Kia Sorento для России: известны цены и комплектации 

Motor.ru и ещё 10 5 часов назад
Объявлены цены на новый Kia Sorento для России
Фото: © Kia
Российский офис Kia объявил стоимость Sorento четвёртого поколения и раскрыл комплектации новинки. На старте продаж кроссовер можно будет купить с бензиновым или дизельным мотором, автоматической коробкой передач или «роботом», а также с передним либо полным приводом на выбор. Цены варьируются от 2 149 900 до 3 149 900 рублей.
На первом этапе для новинки заявлены бензиновый «атмосферник» объёмом 2,5 литра мощностью 180 лошадиных сил (232 Нм) и дизель 2.2 CRDi мощностью 199 сил и 440 Нм момента. Бензиновый мотор работает в паре с шестиступенчатым автоматом, а дизельный агрегат — с восьмидиапазонным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. С бензиновым двигателем кроссовер может иметь как передний привод, так и привод на все колеса, дизельные версии представлены только в полноприводном исполнении.
Sorento нового поколения будет доступен в восьми комплектациях: Classic только в переднеприводном исполнении, Comfort с бензиновым мотором и полным приводом, Luxe и Prestige предлагаются и с бензиновым, и с дизельным мотором; топовые исполнения Premium и Premium+ доступны с безальтернативным дизельным двигателем.
В зависимости от уровня исполнения, Sorento получит 17— либо 18-дюймовые диски. Уже в базе кроссовер укомплектуют рефлекторными светодиодными фарами, системой курсовой устойчивости, ассистентом торможения, помощников при старте на подъёме и на спуске, интегрированной системой активного управления, а также функцией напоминания о пассажирах на заднем ряду. В список штатного оборудования также входит мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay/Android Auto и дисплеем с диагональю восемь дюймов.
На консоли предусмотрены три USB-разъёма — один для подключения мультимедийных носителей, два — для зарядки мобильных устройств пользователей. Для пассажиров второго ряда разъемы интегрированы в боковины спинок передних сидений, а ещё один расположен рядом с воздуховодами на центральном тоннеле. Кроме того, в задней части салона предусмотрено две 12-вольтовые розетки. Для всех комплектаций, кроме стандартной, заявлен подогрев сидений второго ряда.
В выданном ранее Одобрении типа транспортного средства на модель был указан ещё один двигатель — 3,5-литровый «атмосферник» V6, которому также положена новая трансмиссия, восьмискоростной гидромеханический «автомат». Этот мотор работает на бензине с октановым числом 92 и развивает до 249 лошадиных сил и 331 Нм крутящего момента. Вероятно, такая модификация появится на рынке позже.
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Бортжурнал , Kia , Kia Sorento , Apple
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