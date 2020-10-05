В Кстовском районе начался скандал после того, как дорожные камеры стали фиксировать нарушения, даже в отношении автомобилей на парковках. Эксперты решили напомнить водителям, как можно оспорить в суде подобные штрафы.

В Кстовском районе, как оказалось, дорожные камеры фиксировали нарушения правил неправильно. К примеру, там зарегистрировали трактор, который, якобы, ехал со скоростью 100 километров в час, а затем и похоронную процессию, которая также нарушила скоростной режим. Последней каплей для автомобилистов стало то, что штрафы начали приходить даже владельцам машин, припаркованных на месте.

На происходящее отреагировали власти региона, отметив, что сломанное оборудование заменят, если действительно подтвердится факт поломки. Оспаривать же подобные штрафы нужно только в суде, отмечают эксперты. Предоставить советуют фотографии, записи с регистраторов, любые доказательства в свою пользу. При наличии таковых, стоит сразу идти в районный суд, если же там добиться справедливости не получается, то в вышестоящие инстанции.