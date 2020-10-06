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Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
«Зелёные» машины обходятся дешевле обычных
Фото: © pixabay.com
Некоммерческая организация Consumer Reports опубликовала результаты исследования стоимости содержания и ремонта электрокаров, гибридов и обычных автомобилей c двигателем внутреннего сгорания. Оказалось, что владеть «зелёными» машинами дешевле.
В рамках исследования эксперты собрали данные о разных машинах, годовой пробег которых составлял не менее 3,2 тысячи километров и не более 100 тысяч. Также были исключены автомобили с общим пробегом больше 320 тысяч километров. Далее использовалась информация о среднем размере трат на содержание и ремонт транспортных средств в расчете на 1,6 километра (1 миля). Результаты показали, что электромобили и гибриды с функцией зарядки от розетки требуют в среднем в два раза меньше средств, чем обычные машины с ДВС.
Логично, что траты растут с увеличением пробега вне зависимости от типа транспортного средства. При этом электрокары обходятся дешевле гибридов до пробега в 100 тысяч миль (160,9 тысячи километров), но затем расходы на машины с электрической силовой установкой оказываются выше.
Специалисты изучили данные о 200 гибридных автомобилях и 55 электрокарах, пробег которых превышал 160,9 тысячи километров (100 тысяч миль).
Ранее «Яндекс» опубликовал исследование о стоимости владения автомобилями разных классов в регионах России и сравнил их с ценой на такси и каршеринг. Кроме того, «Росгосстрах Банк» провёл опрос среди россиян и выяснил, сколько в среднем автовладельцы тратят в месяц на содержание машин.
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