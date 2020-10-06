Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рейтинг любимых кроссоверов россиян: Seltos выбыл, Niva вернулась 

Motor.ru 4 часа назад
Любимые кроссоверы россиян: Seltos выбыл, Niva вернулась
Фото: © Lada.ru
На основе данных о сентябрьских продажах автомобилей в России составлен рейтинг любимых кроссоверов россиян. В первый месяц осени из списка самых востребованных моделей этого сегмента выбыл Kia Seltos, зато вернулась Lada Niva. Hyundai Creta продолжает удерживать первую строчку, а Toyota RAV4 выбилась на второе место, подвинув Volkswagen Tiguan и Renault Duster.
В сентябре продажи Toyota RAV4 в стране выросли на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что позволило японскому кроссоверу подняться на две позиции. Семь моделей в рейтинге показывают положительную динамику, и лишь четыре ушли в минус: это Renault Duster (который в скором времени сменит поколение), Lada 4x4, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.
Исключение составляет Lada Niva, которая до лета 2020 года продавалась под брендом Chevrolet. В августе модель выбыла из рейтинга, но в сентябре ей удалось вернуться и закрепиться на последней строчке.
Kia Seltos повезло меньше — дилеры южнокорейской марки реализовали в сентябре 1 464 экземпляра. Таким образом, модель вылетела из топ-25, опубликованного АЕБ, и, соответственно, из рейтинга самых продаваемых моделей в сегменте кроссоверов и внедорожников.
Всего в сентябре в России продали 154 409 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 3,4 процента больше, чем в том же месяце 2019 года. За девять месяцев было реализовано 1 094 805 машин (-13,9 процента). По прогнозу участников рынка, в 2020 года в России продадут 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с 2019 годом.
Видео дня. ДПС преследует пьяную девятку со стрельбой по тамбовским лесам
Motor.ru: последние новости
Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины Новый Kia Sorento для России: известны цены и комплектации Новый Kia Sorento для России: известны цены и комплектации Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Chevrolet , Renault Duster , Kia , Hyundai Creta , Nissan Qashqai , Lada , Toyota , Volkswagen , Renault , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Mitsubishi Outlander , Toyota RAV4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный бразильский футболист Коутиньо умер в 36 лет
Известный бразильский футболист Коутиньо умер в 36 лет
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам грозит пересдача на права
На каком расстоянии «видят» дорожные камеры
На каком расстоянии «видят» дорожные камеры
Развод на трассе: «У меня закончился бензин»
Развод на трассе: «У меня закончился бензин»
Видео
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
01:06
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение