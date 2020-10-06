Любимые кроссоверы россиян: Seltos выбыл, Niva вернулась

На основе данных о сентябрьских продажах автомобилей в России составлен рейтинг любимых кроссоверов россиян. В первый месяц осени из списка самых востребованных моделей этого сегмента выбыл Kia Seltos, зато вернулась Lada Niva. Hyundai Creta продолжает удерживать первую строчку, а Toyota RAV4 выбилась на второе место, подвинув Volkswagen Tiguan и Renault Duster.

В сентябре продажи Toyota RAV4 в стране выросли на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что позволило японскому кроссоверу подняться на две позиции. Семь моделей в рейтинге показывают положительную динамику, и лишь четыре ушли в минус: это Renault Duster (который в скором времени сменит поколение), Lada 4x4, Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.

Исключение составляет Lada Niva, которая до лета 2020 года продавалась под брендом Chevrolet . В августе модель выбыла из рейтинга, но в сентябре ей удалось вернуться и закрепиться на последней строчке.

Kia Seltos повезло меньше — дилеры южнокорейской марки реализовали в сентябре 1 464 экземпляра. Таким образом, модель вылетела из топ-25, опубликованного АЕБ, и, соответственно, из рейтинга самых продаваемых моделей в сегменте кроссоверов и внедорожников.

Всего в сентябре в России продали 154 409 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 3,4 процента больше, чем в том же месяце 2019 года. За девять месяцев было реализовано 1 094 805 машин (-13,9 процента). По прогнозу участников рынка, в 2020 года в России продадут 1 552 000 легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с 2019 годом.