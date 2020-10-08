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Объявлена стоимость пикапа Great Wall Wingle 7 в России 

Motor.ru и ещё 8 8 часов назад
Объявлена стоимость пикапа Great Wall Wingle 7 в РФ
Фото: Motor.ru
Китайский бренд Great Wall возвращается на российский рынок с двумя пикапами. Первой в продажу поступит модель Wingle 7 — это случится во второй половине октября. Стартовая цена составит 1 749 000 рублей, поставки будут осуществляться из Китая. Следом у дилеров появится премиальный Pao.
Подробностями о грядущих новинках для России поделился Haval, который входит в состав Great Wall. Сначала появится GWM Wingle 7 в длиннобазной версии Comfort. Пятиместный пикап с двухрядной кабиной можно будет купить с безальтернативным турбодизелем объёмом 2,0 литра мощностью 143 лошадиные силы. Он будет работать с шестиступенчатой «механикой» и системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

GWM Wingle 7 Great Wall

В Китае эта модель стоит от 86,8 тысячи юаней (чуть меньше одного миллиона рублей по нынешнему курсу), так что изначально предполагалось, что в России эта модель может попасть в ту же ценовую категорию, что и УАЗ Пикар (949 000-1 365 000 рублей) или JAC T6 (1 399 000-1 549 000 рублей). Однако Wingle 7 оказался дороже их обоих.
Список оснащения включает 16-дюймовые диски, светодиодные дневные ходовые огни, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, многофункциональный руль с кожаной отделкой. Также заявлены мультимедийная система и круиз-контроль. Подробности о комплектациях и полный прайс-лист опубликуют ближе к старту продаж.
В Haval отмечают, что особое внимание уделено защитным покрытиям GWM Wingle 7 — нанесены усиленное антикоррозийное покрытие днища, противоскользящее и антивандальное напыление грузового отсека, а также защитное внутреннее покрытие кузова (пола, бортов, колесных арок).

Great Wall Pao Great Wall

Что же касается второй новинки, премиального пикапа Pao, то в Китае его можно купить с 163-сильным дизелем либо бензиновым агрегатом мощностью 190 лошадиных сил. Трансмиссия — «механика» либо восьмидиапазонный «автомат». Стартовая цена на домашнем рынке — 97,8 тысячи юаней (1,1 миллиона рублей).
Ранее Pao был замечен на территории завода Haval в Тульской области. Сроки его появления у российских дилеров пока не названы.
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Бортжурнал , УАЗ
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