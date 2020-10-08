Почему отличные машины не прижились в России

Один автопроизводитель выпускает бестселлер, другой делают такую же машину, но она почти не продается. Сегодня как раз о таких автомобилях.

Nissan Almera

Речь идет о той «Альмере» (G15), которая была сделана на платформе В0 (на базе «Логана»). У машины было всё, чтобы стать такой же популярной, как «Логан», и даже превзойти его успех. У нее была та же неубиваемая подвеска, те же проверенные мотор и коробка. Почти такой же огромный багажник. Более того, была растянутая колесная база, и сзади практически лимузинный простор, по меркам класса. Идеально для такси.

Но… машина не зашла. Я даже не знаю, по каким причинам. То ли дизайн оказался неудачным, то ли конкуренты в лице «Соляриса» и «Рио» не оставили шансов. Но факт остается фактом: «Альмера» не оправдала ожиданий, производство свернули раньше времени, машина продержалась на конвейере всего 6 лет, так и не увидев ни одного рестайлинга.

Ford Focus 3

После второго «Фокуса», который долгое время был бестселлером, третьему нужно было лишь не стать хуже, чтобы остаться популярным. Но «Форд» , к сожалению, опростоволосился. Машина стала теснее, эргономика хуже, багажник меньше, цены выше, под капотом появились турбомоторы, а вместо традиционного автомата появилась роботизированная коробка.

Европейцам машина пришлась по вкусу, там у «Фокуса» все более-менее хорошо, но россиянам перемены не понравились, так что продажи не задались. Абсолютные цифры продаж были не такими уж ужасными, но относительно ожиданий это был провал.

Chevrolet Cobalt

«Шевроле Кобальт» — это бюджетник, который должен был потеснить на рынке « Рено Логан». На мой взгляд, у него это не получилось. Не могу назвать точных причин: как показывали тесты и сравнения с конкурентами, машина оказалась весьма неплохой за свои деньги.

Просто что-то не сложилось. Может быть, дизайн не понравился — как по мне, так даже «Логан» лучше. Может быть, оснащенность подкачала. А там ещё и кризис с уходом «Шевроле» из России случился.

Помните «Колеос» первого поколения? Правильно, не помните. Довольно редкая машина в отличие от соплатформенного Nissan X-Trail , на базе которого он был построен. Хотя, на мой взгляд, «Колеос» был гораздо интереснее. Как минимум, у него был намного более интересный и практичный салон и багажник. Впрочем, экстерьер определенно не самый удачный.

Как мне кажется, на низких продажах «Колеоса» в России сказалось то обстоятельство, что у нас с «Рено» ассоциируют довольно бюджетные машины типа «Логана», «Сандеро» и «Дастера».

Peugeot 301

Это прямо боль. Мне невероятно нравилась эта машина. Спокойный и приятный дизайн. Очень просторный салон по сравнению с «Рио» и «Солярисом», большой багажник, хорошая подвеска и фирменная французская почти идеальная управляемость. Приятные моторы –злосчастного EP6 не было, зато был суперэкономичный 1,2 на 72 л.с. и надежный и тяговитый 1,6 на 115 л.с. Я уже не говорю про уникальный в своем классе дизельный мотор, с которым 301-й мог есть всего 4 литра солярки в смешанном цикле. Мечта, а не машина.

Подвело её только одно — цена. Автомобиль не стали локализовывать в Калуге, а импортировали. Из-за чего цена была значительно выше, чем на корейцев, а оснащение проще. Ну и имидж марки не способствовал продажам после ненадежного мотора ЕР6 на 308-ом.