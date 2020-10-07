Сколько стоит подготовить машину к зиме?

Каждый опытный автомобилист знает о необходимости заранее готовить машину к холодному зимнему периоду, чтобы потом не было проблем с эксплуатацией. Разберёмся, что нужно сделать с авто осенью и во сколько это обойдётся владельцу транспортного средства.

Естественно, в процессе подготовки машины к зиме автомобилисту придётся что-то заменить, что-то купить, а это, соответственно, дополнительные траты. К примеру, обязательно нужно поменять резину с летней на шипованную зимнюю. Если у вас есть шины, то в этом случае придётся заплатить только около 0,5 тыс. рублей за услугу по их замене, а вот если резины нет, то её придётся покупать, что выльется примерно в пару тысяч рублей за штуку. Перед зимой необходимо проверить состояние тормозных колодок. Если они уже изношены, потребуется замена, а это не менее 250 рублей за одну колодку плюс около 400 рублей за замену в сервисе.

Необходимо также поменять масло и фильтры. Покупка последнего обойдётся минимум в 300 рублей, а масло, конечно, зависит от марки и нужного литража, но даже за самое дешёвое нужно будет заплатить не меньше 150 рублей за литр. Сюда ещё стоит добавить цену за услугу, а это не менее 650 рублей. При необходимости нужно поменять свечи. Их цена стартует от сотни рублей за штуку. Во столько же обойдутся и зимние дворники. Их менять не обязательно, но всё же желательно. И последнее, что нужно подготовить к зиме - аккумулятор. Если он уже израсходовал свой ресурс, то зимой завести авто будет очень проблематично, поэтому лучше его поменять заранее.